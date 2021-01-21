Tüketici güveni yeni yıla toparlanarak başladı
Tüketici güven endeksi, ocak ayında yüzde 4 artışla 83,3 puana yükseldi. Aralık ayında değişim göstermeyen endeks 80,1 puan seviyesinde yer almıştı. Anket sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hanelerin maddi durumunun zayıf, ancak beklentilerin iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.
Türkiye'de tüketicinin güveni yeni yıla toparlanarak başladı. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artışla 83,3 seviyesine çıktı. Endeks, 2020 yılını 80,1 seviyesinde tamamlamıştı.
Hanenin maddi durumu zayıf
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralık ayında 66,1 iken, ocak ayında yüzde 3,6 oranında azalarak
63,7'ye geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise aralık ayında 78,9 iken, ocak ayında yüzde 6,3 oranında artarak 83,8 seviyesine çıktı.
Genel ekonomik durum beklentisi nispeten iyileşti
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi aralık ayında 82,9 iken, ocak ayında yüzde 6,5 oranında artarak
88,2'ye yükseldi.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi arttı
Öte yandan geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi artış gösterdi. Söz konusu endeks aralık ayında 92,6 iken, ocak ayında yüzde 5,1 oranında artarak 97,3 oldu.