Tüketici güveninde 11 ayın en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 83,7 iken şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.

Endeks, 2024 Şubat ayında 79,3 seviyesindeyken 2025 Şubat'ında 82,1 olarak kaydedildi. Mart 2025'te 85,9'a yükselen endeks, 11 ay sonra 85,7'yle yeniden zirve seviyeye yaklaşmış oldu.

Hanenin maddi durumu güçlendi

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 68,2'den 71,3'e yükseldi. Aylık artış yüzde 4,6 olarak kaydedildi. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi de toparlandı. Ocakta 83,3 olan endeks şubatta 86,8'e çıktı.

Ekonomi beklentisi sınırlı geriledi

Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi ise yatay seyretti. Endeks 81,5'ten 81,4'e gerileyerek yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Harcama eğilimi arttı

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.