Tüketici güveninde 20 puan 'iyileşme'

22 Eylül 2020

Şebnem TURHAN

Tüketici güven endeksi bugünden itibaren işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali beklentisi dahil olmadan açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yeni hesapla endeks değeri eylülde 82 puan oldu. Eski hesaba göre ise eylülde endeks değeri 61.8 seviyesinde. Böylece özellikle artış gösteren ve negatif etkisi bulunan işsiz sayısı beklentisinin çıkarılmasıyla birlikte endeks birden 20.1 puan zıplamayla 82 seviyesine yükselmiş oldu. TÜİK dün Avrupa Komisyonu’na uyum için iki göstergeyi tüketici güven endeksi hesabından çıkaracağını duyurmuştu.

TÜİK yeni hesapta hanenin maddi durumu, hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi göstergelerini dikkate alıyor. Öncesinde ise 18 soru için alt endeksler hesaplayıp dört alt endeksin ise aritmetik ortalamasını alarak hesaplama yapıyordu. Bu dört endeks hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali beklentileriydi.

Çıkarılan iki endeks beklentisi kötümser

İşsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali beklentileri yeni hesaba dahil olan 4 göstergeden daha düşük seviyelerde. Yani tüketicilerin hem işsiz sayısı beklentisi hem de tasarruf etme ihtimali göstergeleri daha kötümser. Şöyle ki TÜİK verilerine göre eylülde gelecek 12 aya ilişkin tüketicilerin işsiz sayısı beklentileri 59,8 seviyesinde. Ağustosta 59.5 idi. Bu beklentinin artması pozitif olarak değerlendiriliyor. Tasarruf etme ihtimali beklentisi ise eylülde 25.2 olarak açıklandı. Ağustosta veri 21.7 seviyesindeydi. Aslında iki veri setini ana tüketici güven endeksi hesabından çıkarmak hiçbir başka yönteme ihtiyaç duymadan tüketici güven endeksini direkt yükseltiyor.

Yani iki seviyesi düşük veriyi endeks hesabından çıkarmak ve daha yüksek veri setine sahip soruları dahil etmek tüketici güven endeksinde 100 seviyesine doğru iyileşme yaşanmasını sağladı. Yeni hesaba dahil edilen dayanıklı tüketim malına harcama yapma ihtimali beklentisinin seviyesi eylülde 93.8, ağustosta 92.6 seviyesindeydi. Bir diğer yeni hesaba katılan soru hanenin maddi durum beklentisi de 79.1 seviyesinde. Ağustosta ise 77.8 olarak belirlenmişti.

İki endeks hesabında da yer alan hanenin maddi durumu endeksi endeksi ağustos ayında 67.9 iken, eylülde yüzde 5,8 artarak 71. 8 oldu. Yine genel ekonomik durum beklentisi endeksi de 79.5 seviyesinden 83.3’e yükseldi.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.