Tüketici güveninde sınırlı düşüş

22 Ekim 2020

Tüketici güveninde ağustos ayında yaşanana toparlanmanın ardından, zayıf görünüm ekimde de devam ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında, 81,9 puana geriledi. Endeksi eylülde 3,2 artışla 82 puan olarak gerçekleşmişti.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 71,8 iken, ekim ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 69,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,1 iken, ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi 2,3 puan geriledi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 83,3 iken, ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 93,8 iken, ekim ayında yüzde 3,9 oranında artarak 97,4 oldu.