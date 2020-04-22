Tüketici güveninde yüzde 6 kayıp
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı. Mart ayında 58,2 olan endeks, nisan ayında 54,9'ya geriledi.
Ekonomik aktivitenin yavaşlamasına neden olan COVİD-19 salgınının olumsuz etkileri, nisan ayı tüketici güven endeksine 'yüzde 6' düşüş şeklinde yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisinde yüzde 8 gerileme
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında yüzde 7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisinde bozulma nispeten sınırlı
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 53,8'e geriledi
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.
Tasarruf etme ihtimalinde sert zayıflama
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında yüzde 13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.