Tüketici ihtiyacı erteledi, yerli telefonu bekliyor!

Selenay YAĞCI

Türkiye’de giriş seviyesinin fiyatları bile el yakan akıllı cep telefonlarında tüketici, fiyatı daha ucuz olacağı açıklanan yerli üretimi bekliyor. Şu anda giriş seviyesi telefonlarında 2 bin 500 - 3 bin lira bandında olan fiyatlar, Türkiye’de üretime başlayan markaların gün yüzüne çıkan belirli modellerinde bin 500 - bin 800 lira bandına kadar iniyor. Tüketiciler indirim umuduyla ihtiyacını erteleyip yerli üretim telefonların piyasaya çıkmasını beklerken, sektör temsilcileri, yerli üretimin sadece giriş segmenti modellerin fiyatını düşüreceğini, orta ve üst segmentte fiyat değişikliği olmayacağını belirtti. Cep telefonlarındaki vergi ve kur baskısı 2020 yılında fiyatları artırdı. Bu durum kayıt dışının payını yüzde 20’lere çıkarınca yerli telefon hamlesi geldi.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) verilerine göre 2020’de resmi olarak 10 milyon 500 bin adet, kayıt dışı birlikte 12 milyon civarında akıllı telefon satıldı. Cep telefonu için ortalama 3 bin 500 lira ödenirken, 2020’de vatandaşın cebinden çıkan para, 2020 yılında ortalama bin TL arttı. Yüksek fiyatlar nadeniyle en çok giriş ve orta seviye satılıyor.

Mart ortasında satışlar frene bastı

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, dünya devi teknoloji şirketlerinin Türkiye’de üretimlerinin piyasaya çıkmasıyla yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini kaydetti.

2021’de yüzde 5’lik büyüme

Bu fiyat beklentisinin ise satışlara yansıdığını ifade eden Turnacı şunları söyledi: “Organize perakendeye henüz yansımamış olabilir, ancak özellikle bayilerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda mart ayının ortasında satışlar frene bastı, yavaşladı. Vatandaşımız ihtiyacını erteliyor. Ancak Türkiye’de şu an yalnızca giriş seviyesi modeller üretilecek. Orta ve üst segment ihtiyacı olan vatandaşın beklemesine gerek yok. Burada fiyatlar değişmeyecek. 2021’de pazarda yüzde 5’lik büyüme yanaşabilir. Alt segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda 2 bin 500 - 3 bin TL arasında satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları gerilemeye başladı,”

Yerlide vergi indirimi belirsiz

Turnacı’nın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşecek ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılacak. Turnacı, “200 doların altındaki ceplerde yerli indirimi ağustosa kadar uzatıldı. Buradaki belirsizlik ortadan kaldırılıp uzun vadeli düzenleme açıklanırsa yatırımcıların iştahı daha fazla artar” dedi.

Esnaf da bekliyor

Doğubankİş Hanı’nda cep telefonu satıcısı Mürsel Yılmaz da, müşterilerin yerli telefonlara ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, “Vatandaş fiyatların tüm gruplarda düşmesini bekliyordu. Bu beklentiyle ihtiyacını erteledi, şimdi piyasaya çıktıkça alımların başlamasını bekliyoruz. En çok Xiaomi soruluyor” dedi. Karaköy’de telefon bayii yetkilisi Selahattin Düzduman ise, “Biz yerli öneriyoruz. Şu anda elimizde Samsung ve Oppo var. Diğerleri de yolda. Oppo’nun yerli modelinde fiyat beklentinin üstünde kaldı. En ucuzu piyasa ilk çıkan model olan Samsung. Satışların nisanda artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

IMEI ücreti yüzde 9.11 arttı

Yurtdışından Türkiye’ye götürülen cep telefonlarında ‘IMEI Kayıt Bedeli’ 1 Ocak 2021 itibarıyla IMEI kayıt tutarı yüzde 9,11 zamlanarak, 2 bin 170 lira oldu. Önceki yıllarda oldukça düşük seviyede olan kayıt ücreti, gelinen son noktada dışardan telefon getirmeyi neredeyse anlamsız kıldı.