Tüketici "kampanya" bağımlısı oldu, perakendeci maliyet-fiyat kıskacında sıkıştı

Tüketicinin enflasyonla birlikte bozulan fiyat algısı, satışlarını artırmak için "indirim" etiketine sığınan markalara yaradı. Hazır giyimden elektroniğe, kozmetikten turizme kadar tüm sektörlerde "indirim" satışın altın anahtarına dönüşürken, Türkiye’de alışveriş kültürünü de yeniden şekillendiriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, indirimlerin satışı artıran önemli bir faktör olduğunu, özellikle giyim ve ayakkabıda markaların cirosunun önemli kısmını indirimden sağladığını ifade etti.

Her 3 mağazadan 2’sinin indirimde satışları arttı

Bazı mağazaların kampanya başlamadan ürünün fiyatını yükseltip ardından indirim yansıttığını ve aslında var olmayan bir avantaj algısı oluşturduğunu savunan Öncel, derneğin ağustos ayındaki anketine göre, geçen ay her 3 mağazadan 2’sinin indirimde satışlarının arttığını ifade etti.

Öncel “Artış kampanyalardan kaynaklandı. Giyim ve ayakkabı markalarımızın yüzde 65’i ağustos ayı cirolarının en az yüzde 40’ını, yüzde 44’ü ise cironun en az yüzde 60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun yüzde 81 ve üzerini indirimlerden sağlayan üyelerimizin oranı ise yüzde 23’ü buluyor. İndirimler sayesinde giyim ve ayakkabıda enflasyon ağustosta tek haneye geriledi” dedi.

Perakendeci maliyet-fiyat kıskacında sıkıştı

Nakit akışını sürdürmek isteyen, yüksek faizle kredi kullanmayı tercih etmeyen markaların kârlılığı ikinci plana iterek indirime sarıldığını da anlatan Öncel, üyelerinin yüzde 72’sinin, yani her 4 markadan 3’ünün ağustosta yıllık ciro artışının TÜFE’nin altında kaldığını ifade etti. Öncel “Bu da perakendecinin maliyet-fiyat kıskacında sıkıştığını gösteriyor” dedi.

Satılmayan ürünler indirimli diye raflarda

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de indirimlere standart getirilmesini istedi. İndirimlerin her zaman piyasaya belirli oranda hareket getirse bu şartlarda esnaf için kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söyleyen Palandöken “Vatandaşın alım gücü düştü. Çok sayıda tüketici indirim bekleyerek alışveriş yapıyor ama ihtiyaçlarını da en aza indiriyor. Hazır giyim ve ayakkabı gibi sektörlerde sezon sonu indirimleriyle bir canlılık yaşansa da esnafımız beklediği kazancı elde edemiyor. Kumaş, deri, enerji, kira giderleri sürekli artarken satış fiyatlarını makul seviyede tutmak zorlaşıyor. Birçok işletme stok eritmek için düşük kâr veya neredeyse maliyetine satış yapmak zorunda kalıyor” dedi.

Palandöken ayrıca bazı büyük mağazaların indirim kampanyası altında çoğunlukla satılmayan ürünlerini pazarladıklarını, sahte bir indirim algısı yaydıklarını belirtirken “İndirimler kurala bağlanmalı. Asıl kalıcı tedbir ise enflasyonun düşüp alım gücünün artması” ifadesini kullandı.