Tüketici Konseyi: Firmaların hukuki sorumlulukları artırılsın

Tüketici Konseyi, koronavirüs sürecinde oluşan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için çeşitli öneriler getirdi.

Tüketici Konseyinin, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen son toplantısında alınan kararlar belli oldu. Konsey, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sektörlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Konseyin 25'inci toplantısındaki değerlendirmeler kapsamında şekillenen kararlarda, mevzuat eksiklikleri, haberleşme, eğitim, güvenilir ve ekonomik gıdaya ulaşım, COVID-19 dönemi tüketici sorunları gibi başlıklar öne çıktı.

"Hukuki sorumluluk artırılmalı"

Konseyin tavsiye kararlarından bazıları şöyle sıralandı:

Konut amaçlı taşınmazlardan kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler yapılmalı. Bina tamamlama sigortası ve diğer teminat usulleri düzenlenmeli. Konut satışlarında uygulamada yaşanan usulsüzlüklerden doğan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik etkin önlemler içeren mevzuat düzenlemelerine gidilmeli.

Beyaz eşyalardaki enerji etiketleri değişen mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenmeli ve etiketlere yönelik etkin denetim gerçekleştirilmeli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı tebliğ değişikliği ile performans standartlarına göre test edilip, beyanları yapılmış ürünler 25 Mart 2021 itibarıyla yeni enerji etiketiyle gösterilmeli.

Haksız ticari uygulamalara ilişkin mevzuat düzenlemeleri revize edilerek bu konudaki denetimler artırılmalı.

e-Ticaret site ve platformlarında satış yapan firmaların hukuki sorumluluklarının kapsamının genişletilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.

Yetkisiz servislerin denetimleri artmalı ve idari yaptırımlar daha etkin hale getirilmeli.

Uzaktan eğitim döneminde hizmet sağlayıcı eğitim kurumlarının maliyet üzerinden indirim yapması önerilmeli, ulaşım, servis ve yemek gibi verilemeyen hizmetlerin para iadesi yapılmalı.

İnternet ve diğer iletişim aboneliklerinin iptali konusunda tüketicilerin yaşadığı sıkıntılar giderilmeli. Tüketiciler cayma hakkını kullanmak istediğinde daha önce sözleşmede yer almayan ek maliyetlerin (kurulum, wifi bağlama ve benzeri) tüketiciye yüklenmesi önlenmeli.

Afet gibi durumlarda iletişim hizmetlerinde sıkıntı ve aksama yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı. Aboneliklerde adil ve orantılı fiyatlandırma yapılmalı. GSM operatörleri, hizmet verdikleri yerlerin nüfusu dikkate alınarak yüz yüze abonelik iptal edilebilecek birimler oluşturmalı. İnternet hizmet sağlayıcılarının altyapı eksikliğinin getirdiği maliyet ve bedel farklılıklarını tüketiciye yansıtmaları önlenmeli.

Kullanılamayan aboneliklerdeki mağduriyet giderilmeli

Tüketiciyi yanıltıcı, sağlık ve güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş edilmiş gıda ürünlerinin piyasada yer alması önlenmeli.

Tağşiş yapan firmaların ticaretten men edilmesi, birden çok tağşiş yapan firmalara hapis cezası verilmesi için yasal düzenleme yapılmalı.

Gıda denetimlerinin artırılmasına yönelik önlemler alınmalı. Denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri yanında yerel yönetimler de katılmalı. İdari para cezalarının caydırıcı olması için mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.

Ambalajlı gıda ürünlerinde yanıltıcı tanıtımların önlenmesine yönelik yeni ambalajlama standartları getirilmeli ve bölünebilir nitelikte paketleme yapılması sağlanmalı.

Tüketicilerin COVID-19 kaynaklı bulaş riskine karşı kargoları inceleyememeleri nedeniyle yaşanan mağduriyetler önlenmeli. İstenmeyen kargoların tüketicilere gönderilmesi engellenmeli, tüketicilere teslim edilmek istenen kargoların mahiyetinin ne olduğuna bakılabilmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılmalı.

Özel hastanelerin COVID-19 sürecinde test ve tedavi ücretlerini almalarından dolayı yaşanan mağduriyetler önlenmeli.

Düğün salonu gibi işletmelerden COVID-19 öncesindeki gibi hizmet alınamamasından dolayı gerek tüketiciler gerekse de hizmet sağlayıcıların yaşadığı mağduriyet giderilmeli.

Paket tur hizmetlerinde tüketicilerin istemedikleri hizmeti almaya zorlanmasının önüne geçilmeli.

Spor salonu, yüzme havuzu, güzellik salonları gibi alanların Kovid-19 nedeniyle kapalı kaldığı sürelerin üyelik süresine eklenmesi sağlanmalı.

Spor salonu, yüzme havuzu, güzellik salonları gibi alanların Kovid-19 nedeniyle kapalı kaldığı sürelerin üyelik süresine eklenmesi sağlanmalı. Tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımlarının yasaklanması için mevzuat değişikliği yapılmalı.

Kararları tavsiye niteliğinde

1995 yılından beri faaliyette olan ve 25'inci toplantısını geçen ay gerçekleştiren Tüketici Konseyine, tüketici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlıyor.

Konseyde, tüketici örgütlerinin talep ve önerilerinden oluşan tavsiye niteliğinde kararlar alınırken bunlar da Ticaret Bakanlığı tarafından takibinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor.