Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 2024 şubat ayından 2025 şubatına kadar tüketici kredilerinde 530 milyar 828 milyon TL’lik artış kaydedildi. Bu dönemde, vatandaşların kredi yükü hızla yükselirken yılın ilk iki ayında yasal takibe düşen kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı.

Kredi kartı borçları yaklaşık 2 milyar seviyesinde

BDDK’nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre, toplam tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartı borçları ise 1 trilyon 875 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın 23 Şubat haftasında 1 trilyon 562 milyar TL olan tüketici kredileri, son bir yılda 530 milyar 828 milyon TL arttı. Vatandaşların borç yükü yılbaşından bu yana da 73 milyar TL artış gösterdi.

Tüketici kredilerinde en büyük payı 1 trilyon 492 milyar TL ile ihtiyaç kredileri oluştururken, 531 milyar TL’ye ulaşan konut kredileri ikinci sırada yer aldı.

Takipteki kredilerde artış sürüyor

BDDK’nın verilerine göre, tahsil edilemeyen ve yasal takibe düşen kredi miktarında da artış yaşandı. Batık kredi tutarı 328 milyar 754 milyon TL’ye yükseldi.

Takipteki alacaklar içinde tüketici kredilerinin payı 69 milyar TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarında bu miktar 68 milyar 902 milyon TL olarak kaydedildi.