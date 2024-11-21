Tüketici kredilerinde büyüme hızı zirveye çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, Türkiye bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Kasım itibarıyla 11 milyar 818 milyon lira artarak 8 trilyon 76 milyar 492 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerindeki büyüme hızı ise son altı ayın zirvesine çıkarak yüzde 33,2 seviyesine yükseldi.

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 15 Kasım itibarıyla 3 milyar 662 milyon lira azalarak 1 trilyon 893 milyar 524 milyon liraya geriledi. Bu tutarın 488 milyar 561 milyon liralık kısmı konut kredilerinden, 74 milyar 93 milyon liralık kısmı taşıt kredilerinden ve 1 trilyon 330 milyar 870 milyon liralık kısmı ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerde de artış yaşandı. Bu kredilerin tutarı 19 milyar 577 milyon lira artarak 2 trilyon 9 milyar 406 milyon liraya çıktı. Ticari kredilerde yıllıklandırılmış büyüme oranı ise yüzde 22,5 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu oran yüzde 22,3 idi.

Tüketici kredilerindeki büyüme, altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 33,2 oldu. Bu oran, 8 Kasım haftasında yüzde 32,3 olarak ölçülmüştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 oranında artış göstererek 1 trilyon 676 milyar 521 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 582 milyar 246 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 94 milyar 275 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 15 Kasım itibarıyla 4 milyar 8 milyon lira artarak 280 milyar 287 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 207 milyar 709 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 5 milyar 797 milyon lira artarak 3 trilyon 299 milyar 246 milyon liraya ulaştı.