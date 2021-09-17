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Tüketici kredilerine ‘vade sınırı'

Tüketici kredilerinin sınırlandırılmasına yönelik ilk hamle geldi. 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),  tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin TL'nin üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.

 

 

 

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