Tüketici mağduriyetlerine bakanlık müdahalesi! Yanıltıcı indirimlere 41,4 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca "şahane cuma", "en uzun gün" ve "yılbaşı indirimi" gibi temalarla düzenlenen indirimli satış kampanyalarını yakından izledi. Bu kapsamda, tüketicileri yanıltan kampanyalara yönelik yapılan denetimlerde, Reklam Kurulu aracılığıyla toplamda 41 milyon 353 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihleri, stok bilgileri gibi detayların açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca, yanıltıcı görsel veya ifadeler kullanılmaması, ürünlerin teslimi ve cayma hakkına dair sürelere tam uyulması şart.

Bakanlık, 2024 yılında özel indirim günlerine ilişkin 132 dosya üzerinde çalıştı. İncelenen dosyalardan 27'si hakkında yalnızca durdurma, 89'u hakkında ise hem durdurma hem para cezası kararı alındı.

En çok şikayet elektronik ticarette

2024 yılında tüketiciler, en fazla elektronik ticarette mağduriyet yaşadı. Şikayetler arasında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde yaşanan aksaklıklar, ayıplı mal gönderimi, bedeli tahsil edilmesine rağmen ürünün gönderilmemesi ve sipariş iptalleri öne çıktı. Ayrıca, cayma hakkının kullandırılmaması da yoğun olarak şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Bilinçli alışveriş için tavsiyeler

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yanıltıcı uygulamalara karşı bilinçli hareket etmeleri için çeşitli önerilerde bulundu. Alışveriş öncesinde satıcı hakkında kısa bir araştırma yapılması, benzer ürünlerin farklı platformlardaki fiyatlarının incelenmesi ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, internet üzerinden alışverişlerde SSL sertifikası, 3D güvenlik ve sanal kart gibi güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi, ödeme öncesinde tüketiciye sunulan ön bilgilendirmelerin detaylı şekilde okunması önemle vurgulandı.