Tüketici tercihleri değişti: Restoranlarda yeni dönem

Fiyatlar arttı, vatandaş indirimli ürüne, hizmete yöneldi. Restoranlarda gel-al siparişleri arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, yıllık enflasyon Ağustos'ta yüzde 58,9'a çıktı. Lokanta ve oteller grubu ise fiyat artışında yüzde 89,3 ile başı çekti. Yeme-içme fiyatlarındaki bu artış kampanyalı ürünlere talebi yükseltti.

Tüketici restoranlara dönmedi

NTV’de yer alan habere göre salgın öncesi her 100 tüketicinin 72'si restoranda yeme-içmeyi tercih ediyordu. Salgın yasaklarıyla bu ciddi oranda geriledi. 2022'de ise yüzde 57'ye çıktı. Yani tüketici restoranlara tam olarak dönmedi. Kalan yüzde 43'lük payı ise "gel al ve eve sipariş" aldı. İlgi nedeniyle firmalar da "gel-al" kampanyaları başlatıyor.