Tüketici yalıtım kredisini sevdi

Leyla İLHAN / İSTANBUL

Yeni binalarda zorunlu olmasına rağmen hala 10 binadan 8’inin yalıtımsız olduğu Türkiye’de enerji faturası yükseliyor. 2021'de enerji ithalatına 50,7 milyar dolar ödenirken, 2022'de bu tutarın 100 milyar doları geçeceği bekleniyor. Bu kapsamda enerji faturalarının düşürülmesi için sektörde uzun zamandan bu yana talep edilen yalıtım seferberliği haziran ayı itibariyle uygulamaya girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen destek kapsamında, yüzde 0,99 faizli, 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli finansman çözümü getirildi. Uygulama kapsamında haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 14 milyon liralık yalıtım kredisi kullanıldı.

Yalıtım kredisi ile her yıl 300 bin hanenin (daire) yalıtılması durumunda 5 yılın sonunda toplam 4,8 milyar metreküp doğalgaz tasarruf edilmesi bekleniyor. Bu tasarrufun parasal karşılığı 60 milyar TL’yi aşıyor.

Daire başı yalıtım maliyeti 30 bin TL

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, bugün İstanbul’daki ortalama bir apartmanda dış cephede ısı yalıtımı yapmanın daire başına maliyetinin 25 bin TL ila 30 bin TL mertebelerinde olduğunu belirtiyor.

Vatandaşların 60 ay vadeyle ortalama 30 bin TL+KDV tutarında yalıtım kredisi kullanarak çatı ve cephelerini yalıtması durumunda aylık taksitlerinin yaklaşık 835 TL olduğunu söyleyen Eruslu şöyle konuştu: “Şu anki doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki yıl içerisinde hiç değişmediğini varsaysak dahi kredinin taksidinin yüzde 50’i yalıtımla üstelik sadece ısıtmadan sağlanan tasarrufla karşılanıyor. Yapılan hesaplamalar; enerji fiyatlarının son 10 yılın ortalaması kadar artması durumunda 2 ila 3 yıldan itibaren sağlanan yakıt tasarrufunun kredi taksitlerinden fazla olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca kullanılan yalıtım malzemeleri, yalıtım camı üniteleri, yapıştırıcı, sıva, alçı levha gibi yardımcı malzemelerin tamamı Türkiye’de üretildiği için bu kredi, yerli sanayiye de hareket getirecek.”

Eruslu, haziran ayında açıklanan Yalıtım Kredisi’nden 1 Eylül itibariyle toplam 550 kişinin yararlanarak toplam 14 milyon TL kredi kullandığını söyledi. Eruslu, bunun da kişi başı kredi tutarının ortalama 25 bin TL’ye tekabül ettiğini gösterdiğini kaydetti.

2023’de yalıtım kalınlığı artacak

Kredi desteğiyle yalıtım teşvik edilirken, son dönemde enerji verimliliği ile ilgili önemli bir adım daha atıldı. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğindeki güncellemelerle birlikte, halen "C" olan asgari enerji performansı "B"ye çıkarılacak.

Uygulamanın etkilerini değerlendiren İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Düzenleme, ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da bir miktar artışı beraberinde getirecek. Bu düzenleme ile bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az 'B' olacak şekilde inşa edilmesi ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu hale gelecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan rehber dikkate alındığında cephelerdeki asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları da yükselecek.” dedi.

Enerji ihtiyacı arttı çatılar her bölgede elektrik üretiyor

Günümüzde dünyamızın en önemli sorunları küresel ısınma, enerji yetersizliği ve enerjinin her geçen gün pahalılaşması olurken, çatı ve cephe kaplama ürünleri de bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştiriliyor. Özellikle teknolojik gelişmeler çatı ve cephe kaplama pazarını bu kapsamda değiştiriyor. Fotovoltaik çatı kaplama sistemleri ile çatılarda ve cephelerde enerji üretimi sağlanırken, çatı kaplamaları altında ısı üreten sistemler, yeşil çatı sistemleri, çatı ışıklıkları, gelişmiş çatı pencereleri, doğal ışığın bina içine ulaşmasını sağlayan ışık bacaları gibi yeni malzemeler pazarda yerini almaya başladı. Diğer yandan seramik, metal türü yeni ürünler piyasada kendini göstermeye başladı. Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ÇATIDER) bilgileri de bu gelişmeye dikkat çekiyor. Derneğin verdiği bilgiye göre bu sistemlerle çok önemli ölçüde enerji kayıpları önlenirken, enerjinin çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece artık Türkiye’nin hangi coğrafi bölgesinde olursa olsun, teknolojinin imkânları ile çatı ve cephelerden elektrik ve ısı enerjisi elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra yağmur suları depolanarak temizlik ve bahçe sulama gibi ihtiyaçlar da kullanabiliyor.

Rakamlar

0.2 m3

TÜRKİYE KİŞİ BAŞI YALITIM TÜKETİMİ



0.5 m3

AB KİŞİ BAŞI YALITIM TÜKETİMİ



%20

BİNALARDA YALITIM ORANI