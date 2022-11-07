Tüketicilere en ucuz finansman kredi kartından

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri tüketici kredilerinin faizlerinde de bir gerileme getirse de kredi kartı işlemleri faizlerinde daha etkili bir düşüş sağladı. Kasım 2022 itibariyle kredi kartı işlemlerindeki aylık faiz oranı yüzde 1,5’e indi. İhtiyaç kredisi faizi ise yıllık yüzde 30,88 seviyesinde.

Merkez Bankası’nın son üç ayda politika faizinde yaptığı 350 baz puanlık faiz indirimi sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak referans faiz oranı da geriledi. Ekim toplantısındaki 150 baz puanlık indirim sonrası Merkez Bankası referans faiz oranı yüzde 0,95’e indi. Bu referans faiz oranına göre kredi kartı işlemlerindeki ve gecikme faizi oranları da yeniden belirlendi. Ve 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı yüzde 1,5’e gecikme faizi oranı da yüzde 1,83’e düştü. Kasım 2020’den bu yana kredi kartı işlemlerindeki faiz oranı ilk kez bu seviyeye inerken ihtiyaç kredi faizinin geldiği yıllık yüzde 30,88’lik oran göz önüne alındığında tüketicilerin ihtiyaçlarını kredi kartından finansmanı daha avantajlı konuma geldi.

Türkiye’de tüketici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 85,51’e çıktı ve aylık enflasyon ise yüzde 3,54 seviyesinde gerçekleşti. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz ise Merkez Bankası’nın ekim toplantısı sonrası yüzde 1,5’e indi. Ekim ayında ise yüzde 1,63 seviyesinde uygulanıyordu. Kredi kartı işlemlerindeki bu faiz oranı aylık enflasyonun da oldukça altında kaldı. Faiz indirimleri öncesinde ağustos itibariyle kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 1,8 seviyesinde bulunuyordu. Eylülde yüzde 1,73’e, ekimde yüzde 1,63’e ve son faiz indirimiyle birlikte yüzde 1,5’e çekildi. Kredi kartı işlemlerindeki faiz ora- Merkez Bankası’nın faiz indirimleri tüketici kredilerinin faizlerinde de bir gerileme getirse de kredi kartı işlemleri faizlerinde daha etkili bir düşüş sağladı. Kasım 2022 itibariyle kredi kartı işlemlerindeki aylık faiz oranı yüzde 1,5’e indi. İhtiyaç kredisi faizi ise yıllık yüzde 30,88 seviyesinde. nı son iki yılın en düşük seviyesine düştü. Yüzde 1,5 faiz oranı kredi kartı işlemleri, taksit erteleme ve harcamaları taksitlendirme gibi işlemlerin yanı sıra kredi kartından nakit çekiminde de uygulanıyor. Bankalar genellikle en fazla 20 bin liraya kadar bireysel kredi kartlarında nakit çekim yapılmasına izin veriyor. Şayet bu çekiminizi taksitlendirmek isterseniz de en fazla taksit sayısı da 12 ay olarak belirlenmiş durumda.

Bireysel kredi kartı harcamaları 363.9 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 28 Ekim itibariyle tüketiciler de kredi kartı harcamalarına hız verdi. Sektörde toplam kredi kartı harcamaları 363 milyar 893 milyon liraya ulaşarak tarihi en yüksek seviyesini gördü. Kamu bankalarında bireysel kredi kartı harcamaları 28 Ekim haftasında 68 milyar 201 milyon liraya gelirken, yerli özel bankalarda 155 milyar 100 milyon liraya, yabancı bankalarda ise 140 milyar 592 milyon liraya ulaştı. 2021 yılsonuna göre sektörde bireysel kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 76,4 olurken kamu bankalarında yüzde 68,1, yerli özel bankalarda yüzde 76,3, yabancı bankalarda ise yüzde 81 olarak belirlendi.

BDDK verilerine göre 2021 sonuna göre ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 29 seviyesinde büyüme gerçekleşti. Ve sektörde toplam ihtiyaç kredisi miktarı da 598 milyar 110 milyon liraya yükseldi. Kamu bankalarında ihtiyaç kredisi geçen yılsonuna göre yüzde 8,6 artışla 154 milyar 227 milyon liraya gelirken yerli özel bankalarda ise yüzde 34 artışla 253 milyar 57 milyon liraya çıktı. İhtiyaç kredilerinde en hızlı büyüme ise yabancı bankalarda oldu. Geçen yılsonuna göre yabancı bankalarda bireysel ihtiyaç kredisi yüzde 44 büyüdü ve 190 milyar 824 milyon liraya geldi. Merkez Bankası verilerine göre 28 Ekim haftası itibariyle tüketici kredilerinin yıllık büyüme oranı yüzde 33 seviyesinde. Merkez Bankası kredi kartı harcamaları haftalık verileri de eylülde geçen yıla göre kredi kartı harcamalarının yüzde 132,75 arttığını eylül sonundan 28 Ekim’e kadar da kredi kartı harcamalarındaki yükselişin yüzde 129 olduğunu ortaya koyuyor. Haftalık kredi kartı harcamaları Merkez Bankası verilerine göre son 8 haftadır 80 milyar liranın altına gerilemiyor. Bu dönemde en yüksek haftalık harcama ise 30 Eylül haftasında 85.2 milyar lira ile gerçekleşti. 28 Ekim haftasında ise kredi kartı harcamaları 84.3 milyar lira seviyesinde oldu.

Konut kredisi faizleri geçen hafta yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre 28 Ekim itibariyle bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı bir önceki haftaya göre 26 baz puan artışla yüzde 15,66’ya yükseldi. Dolar cinsi mevduat faizi 19 baz puan azalışla yüzde 2,84 ve Euro mevduat faizi 14 baz puan azalışla yüzde 0,97’ye indi. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 17 baz puan azalışla yüzde 18,27’ye düştü. Ticari kredi kartı ve kredili mevduat hesapları hariç TL ticari kredi faizleri ise 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan azalışla yüzde 17,96’ya geriledi. TL bazlı konut kredi faizleri 66 baz puan artışla yüzde 21,40; taşıt kredi faizleri 39 baz puan azalışla yüzde 25,76 ve ihtiyaç kredi faizleri 47 baz puan azalışla yüzde 30,88 olarak gerçekleşti. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 17 baz puan artışla yüzde 9,19’a çıkarken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 126 baz puan azalışla yüzde 7,37’ye geriledi.