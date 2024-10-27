Tüketicilere uyarı: Gıdada gizli zam ve yalancı indirime kanmayın!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda ürünlerinde gramaj ve indirim hilesine dikkat çekerek 'yalancı kampanyalara dikkat' uyarısında bulundu.

'Tüketici zamlı aldığını bilmiyor'

Büyük firmaların gramaj oyunlarıyla ve gizli zamlarla tüketicileri kandırdığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Paketli gıdalarda gramajı düşürüyorlar ama fiyat aynı kalıyor. Tüketici bunu zamlı aldığını bilmiyor." dedi.

Cezası 550 bin lira

Konfederasyon başkanı tüketicilere dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, gizli zamla tüketiciyi aldatanlara 550 bin liraya kadar ceza uygulandığını hatırlattı.

Yalancı indirimlere dikkat

Kasım ayının yaklaşması ile yalancı indirim kampanyalarının da artacağına işaret eden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“'İndirim' denilebilmesi için ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatın baz alması lazım. Yani ürünü 100 liradan satmış en düşük, 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. Yüz liradan daha ucuza satıyorsa indirim diyebilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığına başvurmalı. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve ceza gerektirir.”

Şikayetler Tüketici Hakem Heyetleri'nde çözülüyor

Şikayetle ilgili de büyük kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ağaoğlu, “2025'te değerlenme oranı da artacaktır ancak bu yıl için 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri yetkili. Cep telefonları, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolaplarında yaşanan sıkıntılarda bile fiyatları açısından mahkemeye gitmeden bu yolla çözüm yolu aranabilir” dedi.