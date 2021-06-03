Tüketicilerin AVM'lerde kalma süresi azaldı

Perakende Günleri 2021 etkinliği, ikinci gününde, sektöre ilişkin oturumlar ve ödül töreni programıyla Haliç Kongre Merkezi'nde devam etti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, alınan tedbirler sayesinde Ramazan Bayramı'yla birlikte 17 günlük kapanma sonrasında AVM'lerde 3,4 milyona yakın giriş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Altaş, "Tüketici alışkanlıkları bu dönemde değişti. Nokta atışı gelip alışveriş yapıp gidiyorlar. Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde kalma süreleri de azaldı. Pandemi sonrasında, yıl sonunda 5 milyon giriş sayısını ve cirolarımızı yüzde 80'lerde yakalayıp önümüzdeki yıl ise tamamen salgın etkisinden kurtulup normal hayatımıza, yeni normalimize dönmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Restoranlar pazar günleri de açık olmalı"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de salgında sadece yeme-içme sektörünün değil, hemen her sektörün sıkıntı çektiğine dikkati çekerek, "Buradan deklare etmek istiyorum; restoranlar pazar günleri de açık olmalı. Bu önerimizi hükümete sunduk. İnanıyorum ki pazar günleri de saat 24.00'e kadar hizmet vereceğiz." dedi.

Bingöl, önümüzdeki dönemle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığına sesleniyorum; dünyanın en güzel mutfağı bize ait. Ama biz turizmi sadece ve sadece deniz, otel, kum ve güneşe indirgemişiz. Oysa mutfağımız çok zengin. Restoranlar olarak biz de turizm kapsamındayız, gelen turistleri biz de ağırlıyoruz. Ama maalesef biz turizm içinde algılanmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı en önemli proje bu." dedi.

Restoranların katma değerli ürün satması gerektiğini savunan Bingöl, "Sektörün kurtuluşu da buna bağlı. Anadolu'daki yerli üreticinin desteklenmesi, kültürümüzün dünyada tanınması ve Anadolu halkımız için ekstra iş imkanı açılması açısından bu projeyi çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.

"Perakende 50 milyar dolarlık kredi yüküne sahip"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, ihracat rakamlarının, 12 aylık ihracatta Türkiye'nin 200 milyar doları aşacağına işaret ettiğini belirtti.

Öncel, "İhracat anlamında gerçekten umut doluyuz ve düzlüğe çıkışımızın da ihracatta olduğunu, her geçen gün artan yurt dışı satışlarının bütün sektörlerde olduğu gibi perakende sektörünü de düzlüğe çıkaracak en önemli araç olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Turist sayısının azaldığını, perakende sektörü kredilerinin bir yıl içerisinde yüzde 28,5 arttığını aktaran Öncel, perakende sektörünün 50 milyar dolarlık bir kredi yüküne sahip olduğunu kaydetti.

"Kuralları belirleyen devletlerin daha güçlü konuma geldi"

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe de kuralları belirleyen devletlerin özellikle salgınla birlikte daha güçlü konuma gelmeye başladığına işaret etti.

Tınastepe, "Bu değişimle birlikte e-ticaretin hayatımızda bu kadar dominant hale gelmesi sadece perakende ticarette değil, online ticarette de bir regülasyon değişikliğini hayati hale getirmiş durumda. Yasa değişiklikleri; hem sektörel ihtiyaçlar hem dünyadaki gelişmeler hem de illerdeki, ilçelerdeki oda ve borsalardan gelen talepler dikkate alınarak düzenleniyor. Bu yasalar düzenlenirken de gerçekten kamu nezdinde itibarı olan, temsiliyeti kuvvetli sektörel derneklerden de görüş soruluyor. ZMD olarak en büyük gücümüz mevzuat komitemizdir. Şu ana kadar yapılan tüm değişiklikler ve bundan sonra yapılması gereken değişikliklerde, karar oluşturma süreçlerinde çok etkin bir şekilde yer alıyoruz." şeklinde konuştu.