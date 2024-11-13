“Tüketicinin korunması için 4.6 milyar TL ceza kestik”

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesini sundu. Komisyonda CHP milletvekille­ri, Gazze’de yaşananlara rağmen İsrail ile ticaretin devam ettiği­ni belirten gazete manşetleriy­le protestoda bulundu. İsrail ile ticaretin sürdüğüne yönelik id­diaları yalanlayan Bolat, CHP’li vekillere, “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yap­mayın” dedi.

2 Mayıs 2024 tari­hinden itibaren İsrail ile ticare­tin tüm ürünleri kapsayacak şe­kilde tamamen durdurulduğunu belirten Bolat, “Bu tarihten son­ra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edil­miş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevki­yat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” ifade­lerini kullandı.

“TÜİK istatistiklerimizde ilan edilmektedir”

İsrail ile ticaretin Filistin üze­rinden yapıldığı iddialarına da cevap veren Bolat, Filistin’in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını vur­guladı. Bolat, “Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekil­de artmamış, sadece istatistik­lerde daha önceden İsrail kayıt­lı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kayde­dilmeye başlanmıştır. Artık, İs­rail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğ­rudan Filistin’e sevkiyat yapıla­bilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadar­ki gümrük ve TÜİK istatistikle­rimizde açıkça ilan edilmekte­dir” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, ülke olarak Filis­tin’e bugüne kadar 85 bin ton yar­dım ulaştırdıklarını ve dünyada Filistin ile ilgili yardım ve çaba­ların en önemli adımlarını Tür­kiye’nin attığını da vurguladı.

381 bin 311 işletme denetlendi

Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğu­nu engellemek amacıyla denetim faaliyetlerine hız kesmeden de­vam ettiklerine dikkati çekerek, otomotiv ve emlak sektöründe hayata geçirdikleri düzenlemele­ri aktardı. Bu düzenlemelerle va­tandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasını kolaylaştırdıklarını söyleyen Bolat, satış kampanya­ları ve fiyat indirimleriyle tüke­tici lehinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Bolat, cezaların etkinliğinin artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tu­tarlarının arttırıldığını aktara­rak, şu bilgileri verdi:

“Reklam Kurulu tarafından ekim ayı itibarıyla 16 bin 717 adet dosya karara bağlanarak toplam­da 204 milyon liranın üzerin­de idari para cezası uygulanmış, reklamı yapılması yasak olan mal ve hizmetlere ilişkin 104 adet erişim engeli kararı verildi. Bu yıl fahiş fiyat artışı ve stokçu­luk faaliyetleri ile tüketicinin ko­runması kapsamında 81 ilimiz­de 381 bin 311 işletme denetlene­rek, 4,6 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık.”

Rekabet Kurumu Başkanı Bi­rol Küle ise son iki yılda 2.6 mil­yar TL gıda, 1.5 milyar TL diji­tal pazar, 870 milyon TL iş gücü pazarı, 800 milyon TL makine, 720 milyon TL sağlık, 590 mil­yon TL inşaat, 250 milyon TL kimya, 130 milyon TL ambalaj ve 100 milyon TL eğitim sektö­ründe olmak üzere toplam 7.7 milyar TL rekabet cezası ver­diklerini açıkladı. Küle, 2024 yı­lı için şimdiye kadar verdikle­ri ceza miktarının ise 5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Esnafa 544 milyar lira kredi

Ticaret Bakanı Bolat, esnaf ve sanatkarlara iş yeri ve taşıt alımları için 1,5 milyon liraya kadar faiz indirimli kredi sağlandığının da altını çizdi. Bolat, 2002’den bugüne kadar

4 milyon 466 bin 614 kullandırdım kapsamında sağlanan kredi tutarının 544,1 milyar liraya yaklaştığına dikkati çekti. Bolat, 2019’da ihracat yapan 38 bin 790 olan esnaf ve sanatkar sayısının geçen yıl

239 bin 969’ya ulaştığını

söyledi. Gümrük muhafaza birimlerinin de çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bolat, gümrüklerde 7 Kasım itibarıyla 18,5 milyar lira değerinde 17,2 ton uyuşturucu madde ve 19,4 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya olmak üzere 37 milyar 974 milyon lira değerinde kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirdiğini kaydetti.