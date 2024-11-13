“Tüketicinin korunması için 4.6 milyar TL ceza kestik”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğu engellemek amacıyla denetimlere devam ettiklerini belirterek, “Tüketicinin korunması kapsamında 4,6 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık” dedi. Bolat ayrıca, İsrail’e ticaretin 2 Mayıs 2024’ten itibaren tamamen durduğunu söyledi.
Nagihan KALSIN
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesini sundu. Komisyonda CHP milletvekilleri, Gazze’de yaşananlara rağmen İsrail ile ticaretin devam ettiğini belirten gazete manşetleriyle protestoda bulundu. İsrail ile ticaretin sürdüğüne yönelik iddiaları yalanlayan Bolat, CHP’li vekillere, “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yapmayın” dedi.
2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğunu belirten Bolat, “Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” ifadelerini kullandı.
“TÜİK istatistiklerimizde ilan edilmektedir”
İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına da cevap veren Bolat, Filistin’in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını vurguladı. Bolat, “Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin’e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir” şeklinde konuştu.
Bakan Bolat, ülke olarak Filistin’e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdıklarını ve dünyada Filistin ile ilgili yardım ve çabaların en önemli adımlarını Türkiye’nin attığını da vurguladı.
381 bin 311 işletme denetlendi
Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğunu engellemek amacıyla denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerine dikkati çekerek, otomotiv ve emlak sektöründe hayata geçirdikleri düzenlemeleri aktardı. Bu düzenlemelerle vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasını kolaylaştırdıklarını söyleyen Bolat, satış kampanyaları ve fiyat indirimleriyle tüketici lehinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.
Bolat, cezaların etkinliğinin artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarlarının arttırıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:
“Reklam Kurulu tarafından ekim ayı itibarıyla 16 bin 717 adet dosya karara bağlanarak toplamda 204 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmış, reklamı yapılması yasak olan mal ve hizmetlere ilişkin 104 adet erişim engeli kararı verildi. Bu yıl fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri ile tüketicinin korunması kapsamında 81 ilimizde 381 bin 311 işletme denetlenerek, 4,6 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık.”
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise son iki yılda 2.6 milyar TL gıda, 1.5 milyar TL dijital pazar, 870 milyon TL iş gücü pazarı, 800 milyon TL makine, 720 milyon TL sağlık, 590 milyon TL inşaat, 250 milyon TL kimya, 130 milyon TL ambalaj ve 100 milyon TL eğitim sektöründe olmak üzere toplam 7.7 milyar TL rekabet cezası verdiklerini açıkladı. Küle, 2024 yılı için şimdiye kadar verdikleri ceza miktarının ise 5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.
Esnafa 544 milyar lira kredi
Ticaret Bakanı Bolat, esnaf ve sanatkarlara iş yeri ve taşıt alımları için 1,5 milyon liraya kadar faiz indirimli kredi sağlandığının da altını çizdi. Bolat, 2002’den bugüne kadar
4 milyon 466 bin 614 kullandırdım kapsamında sağlanan kredi tutarının 544,1 milyar liraya yaklaştığına dikkati çekti. Bolat, 2019’da ihracat yapan 38 bin 790 olan esnaf ve sanatkar sayısının geçen yıl
239 bin 969’ya ulaştığını
söyledi. Gümrük muhafaza birimlerinin de çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bolat, gümrüklerde 7 Kasım itibarıyla 18,5 milyar lira değerinde 17,2 ton uyuşturucu madde ve 19,4 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya olmak üzere 37 milyar 974 milyon lira değerinde kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirdiğini kaydetti.