Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 77. maddesine göre 2026 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici mevzuatına aykırı durumlarda uygulanacak ceza tutarları yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı.

Düzenleme kapsamında, yanıltıcı ve aldatıcı ticari uygulamalar, ayıplı mal ve hizmetler, sözleşme ihlalleri, fiyat etiketi ve indirimli satış kurallarına aykırılıklar, mesafeli satışlar, garanti ve satış sonrası hizmetler gibi başlıklarda uygulanacak idari para cezaları kalem kalem belirlendi.

Cezalar 99 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor

Tebliğde yer alan tabloya göre, ihlalin türüne ve ilgili madde–fıkra düzenlemesine bağlı olarak cezalar yaklaşık üç bin Türk Lirası'ndan başlayarak 99 milyon Türk Lirası'na kadar çıkabiliyor. Söz konusu idari para cezaları, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırı artırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6. maddelerinde yer alan parasal sınırların artırıldığına dair paylaştığı tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Parasal sınırlar da yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı. Buna göre, 2026 yılı için yapılacak başvurularda değeri 186 bin Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Düzenleme kapsamında, tüketiciler başvurularını yerleşim yerlerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapabilecek. İlçede hakem heyetinin bulunmaması halinde başvurular kaymakamlıklar aracılığıyla alınarak yetkili heyete iletilecek. Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mesafeli satışlarda parasal sınır artırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğinin 2. maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan parasal limit, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 dikkate alınarak artırıldı.

Düzenleme kapsamında, 313 Türk Lirası'nı aşmayan mal veya hizmet bedeline ilişkin satışlar, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin kapsamı dışında bırakıldı. Bu tutarın üzerindeki işlemlerde ise yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecek. Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.