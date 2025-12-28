Tüketiciye müjde: Bankaların yıl sonunda sildiği para puanlar geri alınabilir

Bankalar, müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında para puanlar tanımlıyor. Yıl sonunda ise bilanço ve muhasebe hesapları bankalarca gerekçe gösterilerek bu para puanlar sıfırlanıyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bu konuda yıl sonuna doğru tüketicilerin derneklerini arayarak biriken para puanların silinip silinmediği sorduklarını söyledi. Başkan Sıtkı Yılmaz, bankaların tüketiciyi bir mesajla mutlakla bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. Tüketicinin haberdar edilmemesi durumunda ise tüketici hakem heyetine giderek zararın tazminini talep edebileceklerini aktardı.

Para puanlar siliniyor

Yıl sonunda tüketicilerin tanımlı para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için derneklerini aradığını söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, yüksek limitli bazı özel kartlarda para puanlarının silinmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu puanların bazıları dönemsel kampanyalarla sınırlı olup, bir kısmı ise birikerek yıl sonuna kadar tüketicinin topladığı para puanlarla ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanımaktadır. Ancak yıl sonunda kullanılamayan bu puanlar, bankalar tarafından yıl sonu bilanço ve muhasebe hesapları gerekçe gösterilerek sıfırlanmaktadır. Oysa yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli bazı özel kartların para puanları yeni yıla aktarılabilmektedir. Ancak kullanılan kartların çoğunluğunda toplanan bu para puanlar, yıl sonu itibarıyla bu gerekçeyle sıfırlanmaktadır."

Habersiz para puanların sıfırlaması durumu tüketicinin aleyhine

Tüketicinin bilgilendirmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

"Tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yılsonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır."

İtiraz yolu açık

Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bilgilendirmediği durumlarda tüketici hakem heyetlerine gitmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler."