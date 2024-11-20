Tüketiciyi aldatan yandı: Kasım indirimlerinin faturası ağır oldu

Reklam Kurulu’nun 12 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

Toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası

Toplantıda, 164 adet dosyadan 151’i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

2024 yılının ilk 11 ayında da haksız ticaretten 1509 adet dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engeli uygulandı.

Reklam Kurulu'ndan tüketicilere uyarı

Kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilere uyarılarda bulunuldu:

"Tüketicilerin; alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz ediyor."