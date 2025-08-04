Tüketimde ve ciroda Avrupa’ya yaklaştık
Son 2 yılda gelirlerini euro bazında yüzde 62 artıran ve portföyünde 12 AVM bulunan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Antalya’da 150 milyon dolar yatırımla 3’üncü Hilltown markalı AVM’yi hayata geçirmeyi hedefliyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, “Hem ciroda, hem tüketimde Avrupa seviyesine ulaştık” dedi.
Hamide HANGÜL-İZMİR
Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olan ve portföyünde 740 bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahip olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yatırımlarına devam ediyor. Düzenlenen basın toplantısıyla konuşan Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, AVM yönetimini bütüncül bir stratejiyle ele aldıklarını belirterek, “Biz kendimizi perakendecilerin ciro ortağı olarak görüyoruz. Onlar da bizi öyle görüyor. 2 bin mağazamızı farklı kategorilerde kendi benzerleriyle karşılaştırıyoruz. Mesela İstanbul’da bir AVM’mizde verimlilik artışıyla cirosu bir ayda 4 katına çıktı. Bugün geldiğimiz noktada bizim doluluk oranımız yüzde 98.7. Portföyümüzdeki 12 AVM’mizdeki 2 bin mağazanın yaklaşık 150'sini her yıl sürekli olarak değiştiriyoruz. Yani neredeyse her yıl bir AVM’yi sürekli yeniliyoruz. Organizmayı sürekli canlı tutuyoruz” diye konuştu. Haziran ayında kiracıların toplam cirosunun 10,5 milyar TL'yi geçtiğini açıklayan Yaşar, "Geçen yıla göre ortalama yüzde 35 civarında bir büyüme var. Ortalama bir mağaza için günlük 175 bin TL'ye geliyor. Dolar olarak baktığımızda yaklaşık 4 bin 400 dolar. Hem ciro hem de tüketim anlamında Avrupa seviyesine yaklaştı" açıklamasında bulundu.
Antalya’ya 150 milyon dolarlık yatırım
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın gelecek projelerine de değinen Yaşar, parselde, Maltepe Park projesinde inşaatın devam ettiğini belirterek, “İnşaatın yüzde 19 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Konut tarafında ise ilerleme oranımız yüzde 49. Söz konusu projedeki dört bloğu da ilk etapta konut olarak planlamıştık. Ancak ofis piyasasında ciddi bir arz açığı ve talep olması nedeniyle iki bloğu ofise dönüştürdük. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda orta vadede portföyümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ümraniye’de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklüğündeki arsamızda da konut veya ofis projesi geliştireceğiz. Şu anda imar durumu ile ilgili gelişmeleri bekliyoruz” diye konuştu.
“Gelirlerimizi iki yılda euro bazında yüzde 62 arttı”
Halka arz sonrası geçen dönemi değerlendiren Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel ise “Söz konusu dönemde operasyonel kâr (FAVÖK) rakamımız enflasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar TL’ye, Euro bazında yüzde 37’lik bir artışla 46,1 milyon Euro’ya yükseldi. Bu rakam operasyonel karda 2025 yılı için bütçelediğimiz 180 milyon Euro seviyelerine ulaşabileceğimize işaret ediyor. Düşen borçluluk oranımız ile finansman maliyetimiz azaldı ve bu durum da nakit yaratma kapasitemizi artırdı. Son iki yılda gelirlerimizi Euro bazında yüzde 62 artırdık” dedi.
“Patates kızartması yağını bile kontrol ediyoruz”
Alışveriş merkezi jenerasyonlarındaki gelişimi değerlendiren Yağmur Yaşar şunları söyledi: "Birinci jenerasyon AVM'ler müşteriyi içeriye alan, hiç gün ışığı göstermeden mağaza mağaza dolaştıran, alışverişini tamamladıktan sonra da gitmesini kolaylaştıran kapalı yapılardı. Bizim Hilltown Karşıyaka gibi yeni jenerasyon AVM'lerimizde bahçeler, insanların sosyalleşeceği mekanlar, etkinlik aktivite alanları var. İnsanların bulunmak istedikleri mekanlar oldu. Bu dönüşüm cirolara da yansıyor. Kişi başı harcama bu tür merkezlerde standart kapalı AVM'lere göre yüzde 50 kadar yüksek. Çünkü insanlar misafir gibi hizmet görüyor, iyi bir deneyim yaşıyorlar burada. Biz ziyaretçilerimize müşteri değil misafir gözüyle bakıyoruz. Bu yaklaşım sadece alışverişle sınırlı değil. Bir detay vereyim; yeme-içme alanlarında fritöz sıcaklıklarını 180 derecede tutuyoruz çünkü 200 derece üstü kanserojen oluyor. Yani AVM'lerimizde patates kızartmasının yağının derecesine kadar detaylara hakimiz.”
“Kiralar 13-14 bin TL’den 9 bin TL’ye kadar düştü”
AVM’lerdeki kira fiyatlarına değinen Yağmur Yaşar, “Perakendecilerin kendi bilançolarında kira ve ortak alan için ödedikleri rakamın toplam satışa oranı 2018'de yüzde 13- 14 seviyelerindeydi. Yani 100 bin liralık satış yapan kiracı 13-14 bin lira kira ve ortak alan ödüyordu. Bugün 2018'den bu yana kiracılarımızın ciroları hep enflasyonun üstünde arttı. Ama kira enflasyonla endekslendi, oraya gidemedi. Sonuçta 100 bin liralık satış yapan kişinin ödediği kira ve ortak alan bugün 9 bin liralara kadar düştü. Dolayısıyla bugün perakendecinin en önemli problemi kira değil. Tedarik problemleri, personel, stok maliyeti, işletme sermayesi ihtiyacı... Bunlar daha büyük problemler” dedi. Yenilenebilir enerji konusuna da değinen Yaşar, “2026'da AVM'lerimizdeki elektrik tüketimini tamamen yeşil enerjiyle karşılıyor olacağız” bilgisini verdi.