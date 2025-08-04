Tüketimde ve ciroda Avrupa’ya yaklaştık

Hamide HANGÜL-İZMİR

Rönesans Holding’in ti­cari gayrimenkul ge­liştirme ve yatırım şir­keti olan ve portföyünde 740 bin metrekare brüt kiralanabi­lir alana sahip olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yatırım­larına devam ediyor. Düzenle­nen basın toplantısıyla konu­şan Rönesans Gayrimenkul Ya­tırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, AVM yönetimini bütün­cül bir stratejiyle ele aldıklarını belirterek, “Biz kendimizi pera­kendecilerin ciro ortağı olarak görüyoruz. Onlar da bizi öyle görüyor. 2 bin mağazamızı fark­lı kategorilerde kendi benzerle­riyle karşılaştırıyoruz. Mesela İstanbul’da bir AVM’mizde ve­rimlilik artışıyla cirosu bir ay­da 4 katına çıktı. Bugün geldi­ğimiz noktada bizim doluluk oranımız yüzde 98.7. Portfö­yümüzdeki 12 AVM’mizdeki 2 bin mağazanın yaklaşık 150'si­ni her yıl sürekli olarak değişti­riyoruz. Yani neredeyse her yıl bir AVM’yi sürekli yeniliyoruz. Organizmayı sürekli canlı tu­tuyoruz” diye konuştu. Hazi­ran ayında kiracıların toplam cirosunun 10,5 milyar TL'yi geçtiğini açıklayan Yaşar, "Ge­çen yıla göre ortalama yüzde 35 civarında bir büyüme var. Or­talama bir mağaza için günlük 175 bin TL'ye geliyor. Dolar ola­rak baktığımızda yaklaşık 4 bin 400 dolar. Hem ciro hem de tü­ketim anlamında Avrupa sevi­yesine yaklaştı" açıklamasında bulundu.

Antalya’ya 150 milyon dolarlık yatırım

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın gelecek projeleri­ne de değinen Yaşar, parsel­de, Maltepe Park projesinde inşaatın devam ettiğini belir­terek, “İnşaatın yüzde 19 se­viyesinde olduğunu söyleye­biliriz. Konut tarafında ise ilerleme oranımız yüzde 49. Söz konusu projedeki dört bloğu da ilk etapta konut ola­rak planlamıştık. Ancak ofis piyasasında ciddi bir arz açı­ğı ve talep olması nedeniyle iki bloğu ofise dönüştürdük. Bunun yanı sıra Antalya Kon­yaaltı'nda orta vadede portfö­yümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliş­tirmeyi planlıyoruz. Bu proje için yaklaşık 150 milyon do­larlık bir yatırım öngörüyo­ruz. Ümraniye’de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklü­ğündeki arsamızda da konut veya ofis projesi geliştirece­ğiz. Şu anda imar durumu ile ilgili gelişmeleri bekliyoruz” diye konuştu.

“Gelirlerimizi iki yılda euro bazında yüzde 62 arttı”

Halka arz sonrası geçen dö­nemi değerlendiren Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kuru­lu Üyesi Sercan Yüksel ise “Söz konusu dönemde operasyonel kâr (FAVÖK) rakamımız enf­lasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar TL’ye, Euro bazında yüzde 37’lik bir artış­la 46,1 milyon Euro’ya yüksel­di. Bu rakam operasyonel kar­da 2025 yılı için bütçelediğimiz 180 milyon Euro seviyelerine ulaşabileceğimize işaret edi­yor. Düşen borçluluk oranı­mız ile finansman maliyetimiz azaldı ve bu durum da nakit ya­ratma kapasitemizi artırdı. Son iki yılda gelirlerimizi Euro ba­zında yüzde 62 artırdık” dedi.

“Patates kızartması yağını bile kontrol ediyoruz”

Alışveriş merkezi jenerasyonlarındaki gelişimi değerlendiren Yağmur Yaşar şunları söyledi: "Birinci jenerasyon AVM'ler müşteriyi içeriye alan, hiç gün ışığı göstermeden mağaza mağaza dolaştıran, alışverişini tamamladıktan sonra da gitmesini kolaylaştıran kapalı yapılardı. Bizim Hilltown Karşıyaka gibi yeni jenerasyon AVM'lerimizde bahçeler, insanların sosyalleşeceği mekanlar, etkinlik aktivite alanları var. İnsanların bulunmak istedikleri mekanlar oldu. Bu dönüşüm cirolara da yansıyor. Kişi başı harcama bu tür merkezlerde standart kapalı AVM'lere göre yüzde 50 kadar yüksek. Çünkü insanlar misafir gibi hizmet görüyor, iyi bir deneyim yaşıyorlar burada. Biz ziyaretçilerimize müşteri değil misafir gözüyle bakıyoruz. Bu yaklaşım sadece alışverişle sınırlı değil. Bir detay vereyim; yeme-içme alanlarında fritöz sıcaklıklarını 180 derecede tutuyoruz çünkü 200 derece üstü kanserojen oluyor. Yani AVM'lerimizde patates kızartmasının yağının derecesine kadar detaylara hakimiz.”

“Kiralar 13-14 bin TL’den 9 bin TL’ye kadar düştü”

AVM’lerdeki kira fiyatlarına değinen Yağmur Yaşar, “Perakendecilerin kendi bilançolarında kira ve ortak alan için ödedikleri rakamın toplam satışa oranı 2018'de yüzde 13- 14 seviyelerindeydi. Yani 100 bin liralık satış yapan kiracı 13-14 bin lira kira ve ortak alan ödüyordu. Bugün 2018'den bu yana kiracılarımızın ciroları hep enflasyonun üstünde arttı. Ama kira enflasyonla endekslendi, oraya gidemedi. Sonuçta 100 bin liralık satış yapan kişinin ödediği kira ve ortak alan bugün 9 bin liralara kadar düştü. Dolayısıyla bugün perakendecinin en önemli problemi kira değil. Tedarik problemleri, personel, stok maliyeti, işletme sermayesi ihtiyacı... Bunlar daha büyük problemler” dedi. Yenilenebilir enerji konusuna da değinen Yaşar, “2026'da AVM'lerimizdeki elektrik tüketimini tamamen yeşil enerjiyle karşılıyor olacağız” bilgisini verdi.