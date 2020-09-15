TÜKODER Başkanı Koçal uyardı: İnternetten alışverişte dikkat!

15 Eylül 2020

Pandemi sürecinde internet üzerinden alışverişte patlama yaşandı. Bu süreçte yaşanan yoğunluk, aksamaları da beraberinde getirdi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicinin mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı: "Elektronik okur yazarlığımızı geliştirmek zorundayız. Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksak kesinlikle sosyal medya üzerinden oluşturulan linklerden alışveriş yapmamamız gerekiyor." dedi.

Linklere dikkat!

Pandemi sürecinde birçok kişi evde kaldığından dolayı e-ticarette çok ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Koçal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyalarda bir link oluşturuyorlar. Örneğin bir ayakkabı alacaksanız, güzel bir ayakkabı resmi oraya konuyor, piyasa fiyatının biraz aşağısında bir fiyat yazılıyor. Fiyat düşük olunca da tabii bize cazip geliyor. Hemen tıklıyoruz, bilgilerimizi veriyoruz ama bize ya hiç ürün gelmiyor ya da gelen ürünün ayakkabı ile hiç bağlantısı yok. Peki ne yapılmalı? Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksak bir defa sosyal medya üzerindeki linkleri unutalım. Bir ayakkabı alıyorsak, o markanın imalatçısının web sayfasına girerek oradan alınmalı. Siparişler oradan verilmeli."

"Ceza ödemeden cayma hakkı 14 gün"

Koçal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çekerek, "Ticaret Bakanlığının güvenli damga işareti var mı, merkez şubeleri var mı, telefonları, MERSİS numarası vesaire gibi konular web sayfasında incelenerek sipariş verilmeli." uyarısında bulundu.

İnternet üzerinden yapılan alışverişte hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içerisinde cayma hakkı olduğuna işaret eden Koçal, bu hakkı kullanabilmek için mutlaka ürünün alındığı tarafa cayma bildirimi gönderilmesi gerektiğini, o tarihten sonra 14 gün içinde ürünün geri gönderilmesi ve para iadesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA