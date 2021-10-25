Tula Bölgesi yatırımcı bekliyor

ANKARA (DÜNYA)- Rusya Federasyonu Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Romanov Vyacheslav Mikhailovich, ASO 1.OSB’yi ziyaret ederek bölgedeki yatırım imkanlarını anlattılar. Makine, Kimya ve gıda gibi sektörlerle öne çıkan Tula Bölgesi’nde 1.5 milyon kişi yaşıyor ve başkent Moskova’ya uzaklığı 180 kilometre civarında.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği tarafından organize edilen ziyarette, bölgelerinin ekonomik potansiyelini ve yatırım imkanlarını anlatan Tula Bölgesi’nin iki bakanı ile mevcut ilişkiler yanı sıra önümüzdeki dönemde bu alanda atılacak adımlar ele alındı.

ASO 1.OSB Başkanı Yunus Akdaş, Ankara’nın teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli üretimin arttığı ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

ASO 1.OSB’nin ise Türkiye’nin en iyi yönetilen ve en kurumsal OSB’lerinden birisi olduğuna değinen Akdaş, bu yüzden bir çok ticari ve resmi heyetin önemli uğrak noktası haline geldiklerini ifade etti.

Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich, Tula ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri teşvik etmek amacıyla burada bulunduklarını belirtirken, karşılıklı yatırım olanaklarını da görüştüklerini bildirdi. Vladimirovich, ASO 1.OSB’nin çevrecilik, ihracat, inovasyon ve eğitim kurumlarıyla işbirliği açısından hem Türkiye’ye hem dünyaya örnek gösterilebilecek bir organizasyon olduğunu aktardı.

Konuk bakan, bölgenin sanayi üretimiyle ön plana çıktığı bilgisini verirken, makine, kimya, metalürji, gıda, kömür madenciliği gibi alanlarda büyük yatırımları olduğunu söyledi.

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya ASO 1.OSB Başkan Vekilleri Mustafa Bozkurt ve Namık Kodaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tütek ve Tahsin Ata, Bölge Md. Yrd. Kamil Sunal ve Tula Bölgesinden gelen temsilciler katıldı.