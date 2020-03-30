Tüm işletmeler kısa çalışmaya başvurabilir

30 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, covid-19 salgınından etkilenen firmalara çağırıda bulunarak, “Faaliyetini yavaşlatan-durduran tüm işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurabilir” dedi. Bakan Selçuk, salgın hastalıkların işe ara verme veya durdurma gerekçeleri arasında bulunan “zorlayıcı sebepler” arasına alındığını hatırlatarak, işletmelerin kısa çalışmaya başvurabileceğinin altını çizdi.

NTV televizyonda programa katılan Zehra Zümrüt Selçuk, işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının hafifletildiğini hatırlatarak, ekonomik destek paketinin açıklanmasının ardından geçen yaklaşık 1 haftalık sürede 19 bin firmanın kısa çalışma ödeneği için başvurduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, “19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri. Bu iki sektör toplam başvuruların yüzde 63’ünü oluşturuyor. Başvuran firmaların yüzde 67’si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80’lere çıkmış durumda” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin kolay bir yolla kısa çalışmaya başvurabildiğini hatırlatarak, değerlendirme süreçlerini de hızlandırdıklarını ve kısa sürede işlemlerin tamamlandığını vurguladı.

Bütün firmalar başvurabilir

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu hatırlatarak, gerekli projeksiyonları yaptıklarını ve bir sorun görmediklerini belirterek, bütün firmaların sektör ayrımı olmaksızın bu ödeneğe başvurabileceğini hatırlattı. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerinde, bu destekten yararlanabilecek çalışanlar; başvuru tarihinden önceki 60 gün içinde kesintisiz çalışıyor olması ve son üç yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Çalışanlar net ücretlerinin yüzde 75’ine kadar ücret alabiliyor. Ücretin üst sınırı da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si olarak uygulanıyor.

1000 TL nakdi yardım 1 Nisan’da hesaplara yatacak

Zehra Zümrüt Selçuk, bu süreçte en kırılgan gruplara yönelik yapılan yardımların da artırıldığını ve yararlanan kişi sayısının fazlalaştırıldığını hatırlatarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakafları aracılığıyla ailelere 1000 TL nakdi yardım uygulamasının hızlandırıldığını ve 1 Nisan itibariyle belirlenen kişilerin hesabına yardımların yatacağını kaydetti. Bakan Selçuk, “Sahadaki kılcal damarlarımız Sydv’lerimiz. Bu vakıflara periyodik paylar gönderiyoruz. Bu ödenen paralar kanalıyla il ve ilçelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Periyodik payı aylık 180 milyon TL’ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız. Vakıflara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal destek olarak 2 milyon 100 bin haneye 1000’er lira ödeme yapılacak” diye konuştu.

Telefonla başvurun

Bakan Selçuk, nakdi yardımdan yararlanmak isteyenlerin vakıflara ve kaymakamlıklara doğrudan başvurmak yerine telefonla başvurmalarını da istedi. Selçuk, “Vatandaşlarımızdan ricamız. Lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade , telefonla arasınlar. Fiziki başvurudan kaçınalım. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.