TÜM-İŞ'ten asgari ücret talebi: 'İnsani ücret' olarak değiştirilsin

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücretin isminin "insani ücret" olarak değiştirilmesini istedi.

Şahin, asgari ücret tespitine yönelik görüşmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, her sene sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplandığını ve bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlendiğini söyledi.

Hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, işverenler adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı, işçiler adına da en çok üyeye sahip konfederasyonun genel başkanının bir araya geldiğini ve aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyonu ilgilendiren bir hususta karar verdiğini belirten Şahin, bu komisyonun toplanma şekline karşı olduklarını dile getirdi.

Şahin, "Adı asgari ücret. Asgari ne demek? Asgari en az demek, minimum. 20 milyonu ilgilendiren insanlara verilecek ücrette baştan bir dayatma var, 'En azını vereceğiz.' Yani çalıştığının karşılığını, hak ettiğini değil de en azını vereceğiz. Başlangıçta komisyon toplanıyor ve fiyat da ona göre belirleniyor. İyi kötü, miktarın ne kadar olacağını herkes biliyor fakat 'Şu kadar alalım, işçiye şirin gözükelim, üyemiz artsın.' gibi bir yarışa asla girmeyeceğiz. Biz Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oluşturulmasına da adına da karşıyız." diye konuştu.

"Asgari ücret" isminin değişmesini isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"İşçiye, çalışırken asla asgari bir talepte bulunmuyoruz. En azami işi istiyoruz işçiden, en fazlasını istiyoruz fakat ücrete gelince en azını veriyoruz. Kısa ve net olarak işin azamisini yaptırdığınız işçiye ücretin asgarisini teklif edemezsiniz. Bu, zulümdür. Biz bu zulümde bir taraf olamayacağız. Bir teklifte de bulunmayacağız. Adı da değişebilir, bahsettiğimiz gibi asgari ücret yerine 'insani ücret' denir. TÜİK verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi adına gıda harcaması aylık 2 bin 480 lira. Buna kira, eğitim, sağlık dahil değil. Başka sosyal faaliyetler dahil değil. Şimdi kalkıyorsunuz bu miktarlarda asgari ücret belirliyorsunuz. Bu oyunun bir figüranı olmayacağız. Bu ismin değiştirilmesi ve tespit komisyonunda hakikaten o işi yapan, o ücretle geçinen insanların bulunması noktasında çalışmamızı devam ettireceğiz."