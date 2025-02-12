Tüm KFC ve Pizza Hut şubeleri kapandı: İş Gıda sürece ilişkin son gelişmeleri ve durumu açıkladı!

İş Gıda A,Ş, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut şubelerinin tamamının operasyonlarını durdurmasıyla gündem olan konkordato sürecine ilişkin kamuoyunu aydınlatmak için olaya ilişkin son gelişmeleri ve süreci açıkladığı bir yazı yayımladı.

36 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmeciliğini 2020 yılından bu yana yürüten İş Gıda A.Ş., Yum! Brands ile olan sözleşmenin tek taraflı feshedilmesiyle tüm restoranlarını kapattığını ve konkordato sürecine başvurduğunu açıkladı.

İş Gıda, bu ani gelişme nedeniyle yaşanan zorlu süreçten duyduğu üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, çalışanların ve iş ortaklarının haklarını korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

KFC ve Pizza Hut'ın kapanmasında mevcut durum ve süreç

İş Gıda, 2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığı yolculuğuna 2022’de 58 Pizza Hut restoranını ekleyerek devam etti ve dört yıl içinde 35 şehirde toplam 537 restorana ulaştı. Bu büyüme sürecinde tedarik zincirinden inşaata, kurye operasyonlarından binlerce kişilik istihdam sağlamaya kadar geniş bir ekosistem oluşturuldu. Ancak, 2024’ün son çeyreğinde finansal zorluklarla karşılaşan şirket, yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldı.

Bu süreçte Yum! Brands ile operasyonların devri de dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği görüşmeler sürerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşme tek taraflı olarak feshedildi. Bu kararın ardından İş Gıda, Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Konkordato başvurusu ve çalışanların durumu

Şirket, mali ve operasyonel koşulları değerlendirerek yükümlülüklerini sürdürülebilir şekilde yerine getirebilmek ve paydaşlarının haklarını güvence altına almak amacıyla konkordatoya başvurdu. Mahkeme, konkordatonun kesinleşmesi öncesi 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Yapılan açıklamada İş Gıda'nın çalışanlarının mağduriyetini en aza indirmek adına maaş ve özlük haklarının korunması için gerekli adımları attığı ve 2025 yılı öncesine ait maaş borcu bulunmayan çalışanların, Ocak ayı maaş ödemeleri Yum! Brands’in sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle geciktiği belirtildi.

Şirket, bu ödemelerin Şubat ayı sonuna kadar yapılmasını planlıyor. Açıklamada, İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında zorunlu işten çıkış işlemlerine başlanacağı belirtilirken, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin alacaklarının yasal olarak saklı olduğu vurgulandı.

İş ortakları ve müşterilere yönelik adımlar

İş Gıda, iş ortakları ve tedarikçilerin süreçten en az zararla etkilenmesi için gerekli adımları attığını ve konkordato sürecini titizlikle yönettiğini vurguladı. Müşterilere yönelik yapılan açıklamada ise, tüm restoranların Yum! Brands’in kalite standartlarına uygun şekilde işletildiği, ancak sözleşmenin feshedilmesiyle hizmetlerin durdurulduğu belirtildi.

İş Gıda son olarak kamuoyunu süreç hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini ve bilgi almak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.