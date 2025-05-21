Tüm markalarını Evyap'a satan Japon devi Türkiye'den çekildi!

Japon hijyen devi Daio Paper, 5 yıl önce satın aldığım Komili ve diğer hijyen markalarını ekonomik dalgalanmalar ve artan rekabet baskısı nedeniyle Evyap'a devrederek Türkiye'den çekildi.

Japon devi Türkiye'den çekildi

Pazara bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi ürünlerle giriş yapan Japon devi, bu satışla beraber Türkiye'deki tüm operasyonlarını da sonlandırmış oldu.

Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler ve yoğun rekabet ortamının Daio’nun uzun vadeli yatırımını zorlaştırdığı düşünülüyor.

Evyap pazardaki konumunu güçlendiriyor

Şirketin Türkiye’deki bağlı kuruluşu Elleair International Turkey çatısı altındaki Duru, Arko ve Evy Baby gibi markaları da Evyap Holding’e satılmıştı. Komili hijyenin satışı ile süreç tamamlanmış oldu.

Öte yandan Türkyie'nin dev temizlik markalarını bünyesinde toplayan Evyap’ için bu hamlenin pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketler için yüksek enflasyon, döviz dalgalanmaları ve yerel markaların güçlü rekabeti yatırım planlanrı için ciddi risk oluşturuyor.