“Tüm OSB’ler COVID-19 testi talep ediyor”

18 Mayıs 2020

DÜNYA / KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda söz alan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin taleplerini Bakan Varank’a ileterek, destek istedi.

COVID-19 salgını dolayısıyla işletmelerin ve sanayi üretiminin zor bir dönemden geçtiğini, kapasite ve üretim kayıpları yaşandığını ifade eden OSBÜK Başkanı Kütükcü, bu dönemde devletin işletmeleri daha fazla desteklemesinin üretimin ve çalışma hayatının sağlıklı devam etmesi için önemli olduğunu vurguladı. OSBÜK olarak bugüne kadar OSB’ler adına talep ettikleri konuların pek çoğunun hayata geçtiğini aktaran Kütükcü, bu dönemde özellikle OSB’lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

OSBÜK olarak salgın sürecinin en başında ‘üretimin güvenli ve sağlıklı devam etmesi’ için OSB çalışanlarına yönelik COVID-19 testi yapılması talebinde bulunduklarını ve bu taleplerinin hayata geçtiğini aktaran Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Sağlık Bakanlığımız bu talebimizi olumlu karşılayarak, ilk olarak Kocaeli’de hayata geçirdi. İkinci olarak da OSBÜK ve Ankara Sanayi Odası’nın koordinasyonunda Ankara’daki OSB’lerimizde başladı. Kocaeli ve Ankara’da fiili olarak başlayan bu çalışmanın, kendi şehirlerinde de yapılmasına dair OSB’lerimizden talep alıyoruz. COVID-19 taramalarının sanayi kentlerimizdeki OSB’lerimizde yaygınlaştırılmasında Ankara’daki gibi görev almaya, süreci koordine etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Salgın dolayısıyla OSB’lerde düşen kapasitelere rağmen YEKDEM maliyeti ve TEİAŞ’a ödenen iletim bedeli nedeniyle elektrik faturalarında aynı oranda düşüşler yaşanmadığını ifade en Kütükcü, şöyle devam etti:

“OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik tüketimi düşüyor ama faturalar aynı oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın süresince alınmamasını, azaltılmasını veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca TEİAŞ’a sözleşmede belirtilen güce ve tüketim miktarımıza göre bir İletim Bedeli ödüyoruz. Burada Sistem Kullanım anlaşmasındaki uygulamaya göre, 3 yılda bir kez güç düşümü revizyonu talebinde bulunabiliyoruz. 3 yıl içinde fiili güç düşümü olsa bile, bunu güncelleyemiyoruz ve sözleşme gücü üzerinden ödemeye devam ediyoruz. Talebimiz, OSB’lerimize fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesi yönünde. OSB’lerimizden hem YEKDEM hem de TEİAŞ İletim Bedeli’nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yoğun talep alıyoruz.”

Bakan Varank’a OSB’lerin doğalgazla ilgili taleplerini de ileten Kütükcü, şöyle devam etti: “2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin hükümlerince mücbir sebep olarak kabul edilmesini, 2020 yılında OSB’lere asgari alım taahhüdünün uygulanmamasını, doğalgaz tüketimlerinin gaz alım sözleşmesindeki miktar üzerinden değil fiili sarfiyat üzerinden alınmasını, faturaların da gecikme zammı uygulanmadan en az 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda BOTAŞ’a ve EPDK’ya müracaatımızı OSB’lerimiz adına yaptık, talebimizi ilettik.”

“HER HAL VE KOŞULDA ÜRETİMİ AYAKTA TUTACAĞIZ”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK’ün Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu belirterek, OSB’lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı engelleri kaldırmak adına iş birliğinin önemine işaret etti. Varank, OSBÜK’ten gelecek Enerji Raporu doğrultusunda OSB’lerin taleplerini karşılamaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.