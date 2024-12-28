Tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Küresel şirket borçlanmalarında tarihi rekor!
Küresel şirket borçlanmaları, büyük yatırımcı talebinden faydalanarak 2024 yılında 8 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. 2023'e göre yüzde 35 artan borçlanma hacmi, şirketlerin borçlanma talebindeki iştahını gözler önüne serdi. Borçlanma maliyetlerinin düşük seviyelerde olmasından faydalanan şirketler gelecek yıl için planladıkları tahvil ihracını öne çekti.
Küresel şirket borçlanmaları, 2024 yılında hızla artarak 8 trilyon doları geçti ve tarihî bir rekora imza attı. Şirketler, düşük borçlanma maliyetlerinden faydalanarak borçlanma planlarını öne çekti.
LSEG verilerine göre, şirket tahvilleri ve kaldıraçlı kredi ihracı, 2023’e göre yüzde 35 artarak 7,93 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, küresel ekonomideki borçlanma talebinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.
Yatırımcı talebinin gücü ve düşük faiz oranları
ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması, şirket borçlanma maliyetlerini yılların en düşük seviyelerine çekti.
Bankacılık sektörü temsilcilerinin bazıları bu düşük maliyetlerin, özellikle ABD seçimleri gibi piyasa dalgalanmalarından kaçınmak isteyen şirketleri, borçlanmalarını hızlandırmaya ikna ettiğini belirtiyor.
Öne çıkan ihraççılar ve yatırımlar
2024 diğer büyük borçlanma ihracını yapan şirketler arasında Cisco Systems, ilaç grubu Bristol Myers Squibb, AbbVie, ImmunoGen, Cerevel Therapeutics, havacılık devi Boeing ve perakendeci Home Depot gibi büyük isimler yer alıyor.