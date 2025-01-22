TÜMGİŞ'den Akdeniz çıkarması: Yatırımcının radarında Antalya var!

TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya’da önemli temaslarda bulundu. Ziyaretler kapsamında Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbek ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelindi.

Turizm geliri 20 milyar dolar

TÜMGİŞ olarak, doğru kurumların, doğru kişilerle bir araya gelmesini sağlamak adına kuruldukları günden bu yana büyük bir özenle çalıştıklarını ifade eden Başkan Kadooğlu, “Amacımız, yurt dışı yatırımlarını ülkemize kazandırmak ve ülkemizden de dünyaya yeni yatırımlar taşıyabilmektir" dedi.

Antalya'nın Türkiye’nin en büyük altıncı ekonomisine sahip şehir olduğunu belirten Kadooğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya yılda 27-28 milyon turisti ağırlayarak Avrupa’da en çok ziyaret edilen üçüncü, dünyada ise dördüncü şehir olma unvanını taşıyor. Şehrimizin turizm ve tarım alanlarındaki önemi tartışılmaz büyüklükte. Antalya, Türkiye’deki tarımsal üretimin yüzde 50’sini karşılayarak önemli bir gıda merkezi konumunda. Ayrıca, 49 sektör komitesi ile geniş bir çeşitlilik sunuyor.

Yılda 20 milyar dolar turizm hizmet ihracatı ve 3 milyar dolar genel ihracat yapan şehrimizde, sektörel çeşitliliğe odaklanıyoruz. Spor turizmi alanında ise Antalya, yılda binden fazla futbol takımına kamp imkânı sağlayarak bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanıyor. Antalya’da üretilen süs bitkileri, çilek gibi ürünler ise yurtdışına ihraç edilerek ülkemizin ekonomik büyüklüğüne katkı sağlıyor.”

Yabancı sermayeli şirketler yoğunlukta

Antalya’nın yüzde 10’unun yabancı sermayeli şirketlerin olduğunu ve en çok yatırım yapan ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Hollanda’nın yer aldığını kaydeden Kadooğlu, Antalya’nın aynı zamanda yabancılara en çok konut satılan şehir olduğunu kaydetti.

Potansiyel yatırım alanları

Antalya’da yapılabilecek potansiyel yatırımların görüşülmesi ve yeni iş birlikleri kurulması amacıyla şehrin öne çıkan noktalarına dikkat çeken Şanser Kadooğlu, Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut yatırım alanlarının dikkat çektiğini, uluslararası konferanslar gibi organizasyonlarla da Antalya’nın ekonomisine destek verilmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurguladı. Kadooğlu, şehrin turizm, tarım, spor ve süs bitkileri ihracatı gibi çeşitli alanlarda büyük bir potansiyel barındırdığını ve bu alanlarda TÜMGİŞ olarak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kadın girişimcilere destek

TÜMGİŞ olarak kadın girişimcileri destekleyen projelere de özel bir önem verdiklerini ve bu projelerin üretime olan katkılarını arttırmayı amaçladıklarını belirten Şanser Kadooğlu, ara eleman sorununu çözmek için de İŞKUR ve MESEM’le ortak projeler geliştirdiklerini, Antalya genelinde mesleki eğitim merkezlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Antalya’nın güçlü sivil toplum yapılanmasının çok değerli olduğunu dile getiren Kadooğlu, “Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, gençler ve girişimcilerle iş birliği içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.