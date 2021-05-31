TÜMSİAD Başkanı Doğan: Büyüme rakamları ümit vadetmektedir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “2021 yılı birinci çeyreğindeki büyüme oranının yüzde 7 olarak gerçekleşmiş olmasını 2019 yılındaki dalgalanmalar ve pandemi kaynaklı etkiler sonrası ekonomimizin toparlanma sürecini istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini göstermesi açısından önemli görüyorum.” dedi.

Devletin aldığı tedbirlerle iş dünyasının pandeminin zararlarından minimum seviyede etkilenmesinin hedeflendiğini belirten Doğan, “Bu hedefe yönelik olarak, özellikle 2020 yılı 3. Çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir. Ayrıca ekonomimizin uzun vadeli ortalamanın üzerinde büyümesi iş dünyamızın her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve ekonomimizin direncini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizin üreterek önümüzdeki süreçte de ekonomik büyümesini devam ettireceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.