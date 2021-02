TÜMSİAD Başkanı Doğan: Üretken bir ekonomiye ihtiyacımız var

Takip Et

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirlediği 2021 yılı mottosu kapsamında yıl boyunca bu düşünceye vurgulayan bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Özellikle pandemi sürecinde hızla gelişen dijitalleşmenin “ben” eksenli yaklaşımları artırdığını söyleyen TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Ben merkezci düşünce yapısı, hayatın her alanında olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini gösteriyor. Günümüz dünyasında değerlerin yozlaştığı, insanlığın metalaştığı, hakkın ve haklının yerine gücün ve güçlünün önemsendiği, doğrunun oluşturulan algılarla ikame edildiği gerçek ötesi tabir edilen bir zamanı yaşamaktayız." şeklinde konuştu.

"Artık üretmek, tasarruf etmek, ihtiyacından fazlasını tasadduk etmek yerine; ‘daha çok tüket ve mutlu ol’ kabulü yaygınlaştırılıyor" diyen Doğan, "Bu anlayış, hem toplumumuza, hem iş dünyasına gem tüm insanlığa büyük zarar veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu nedenle kuruluş değerlerimizi vurgulayacak ve üretken bir ekonomi ihtiyacının altını çizecek bir mottoyu 2021 yılında öne çıkarmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

Motto ile öz değerler vurgulanacak

2005 yılında erdemli, alın teri ile elde edilen helal kazancı önceleyen, milli bir iş adamları kuşağının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Yaşar Doğan, “Kadim kültürümüze ters düşen yozlaşmanın orta ve uzun vadede ülkemize zarar verebileceği düşüncesiyle ana kuruluş değerlerimizi vurgulayacak üretken bir ekonomiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirlenen motto çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerle öz değerlerin vurgulanacağını söyleyen Yaşar Doğan, "Atılacak her adımın ve yapılacak her işin kendi medeniyet tasavvurumuz ile dokunması, kendi öz kültürümüz ile nakşedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda üreten bir ekonomi ile inşa edileceğine inanmaktayız.” dedi.