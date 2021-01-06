TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: İhracat tablosu iş dünyamızın mücadele ruhunu yansıtıyor

Türkiye'nin aralık ihracatı yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geaarçekleşti. Türkiye, pandemi yılını ise 169,5 milyar dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı ihracat verilerini değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, rakamların memnuniyet verici olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "2020 yılında hedeflenen ihracat rakamları yakalanmakla birlikte Aralık ayı ihracat rakamları ile en yüksek aylık ihracat rekoru da kırılmış oldu. Bu tarihi başarıya imza atan ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu rakamlar iş dünyamızın mücadele ruhunu ve her şart altında başarıya ulaşma azmini ortaya koyması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu rakamlar küresel ekonominin daraldığı, ülkemize yönelik ekonomik saldırıların etkisini hissettirdiği ve pandemi dolayısıyla ekonomilerin derinden sarsıldığı bir ortamda elde edilmiş olması ekonomimizin direncini göstermektedir.



Devletimizin dinamik olarak aldığı ekonomik tedbirler ve uygulamaya koyduğu destekler vasıtasıyla oluşan iyileşme trendinin artarak devam edeceğine yönelik bir gösterge olarak değerlendiriyor ve 2021 yılında da aynı azim gayretle üretmeye devam ederek ülkemizi hep birlikte daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum."