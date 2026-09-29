TÜMSİD, üyeler arasında güçlü bir ticari ağ kurmayı hedefliyor

Ge­nel kurulda derneğin hedefleri ve iş dünyasına yönelik çalışma­ları ele alındı. TÜMSİD Kurucu Başkanı Sercan Çelik, derneğin temel amacının iş dünyası tem­silcilerini ortak hedefler etrafın­da bir araya getirerek güçlü bir ticari yapı oluşturmak olduğunu belirtti. Çelik, ekonomik gücün yalnızca sermayeden oluşmadı­ğını, güven, dayanışma, bilgi pay­laşımı ve doğru iş bağlantıları­nın da ekonomik yapının önemli unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Mersin’in sahip oldu­ğu ekonomik potansiyelin TÜM­SİD için önemli bir çıkış noktası olduğunu belirten Çelik, dernek bünyesinde kurulacak iş birlik­lerinin ilerleyen süreçte Türki­ye geneline yayılmasını hedefle­diklerini kaydetti.

TÜMSİD’in çalışmalarında üretim, istihdam ve ekonomik değer oluşturmanın öncelikli konular arasında bulunduğunu aktaran Çelik, ticari faaliyetle­rin güven ve ahlak ilkeleri çer­çevesinde yürütülmesine önem verdiklerini dile getirdi. Ticari başarının yalnızca finansal so­nuçlarla değerlendirilmeme­si gerektiğini ifade eden Çelik, itibar, emeğe saygı ve karşılıklı güvenin de sürdürülebilir ticari ilişkilerin temelini oluşturduğu­nu söyledi.

Ticari ağ kurulacak

Derneğin üyelerine yalnızca sosyal bir çevre değil, doğrudan ticari fayda sağlayabilecekleri bir yapı sunmayı amaçladığını belir­ten Çelik, üyelerin birbirlerinin faaliyet alanlarını ve ihtiyaçları­nı daha yakından tanıyabilecek­leri bir sistem oluşturacaklarını kaydetti. Bu yapının önemli un­surlarından birinin teknoloji ola­cağını aktaran Çelik, yapay zekâ destekli dijital altyapı sayesinde üyeler arasındaki bağlantıların daha hızlı ve etkin şekilde kurul­masının hedeflendiğini ifade etti. Sistem aracılığıyla üyelerin ihti­yaç ve fırsatları daha kolay tespit edebilmelerinin, böylece yeni ti­cari bağlantıların ortaya çıkma­sının amaçlandığını belirtti.

TÜMSİD’in oluşturacağı tica­ri ekosistemle üyeler arasındaki tanışıklıkların somut iş bağlan­tılarına dönüşmesini hedefledik­lerini dile getiren Çelik, ticari iş birliklerinin de zaman içerisinde yeni yatırımların önünü açması­nı beklediklerini söyledi.