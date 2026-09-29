TÜMSİD, üyeler arasında güçlü bir ticari ağ kurmayı hedefliyor
Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜMSİD), ilk genel kurul toplantısının ardından çalışmalarına başladı.
Genel kurulda derneğin hedefleri ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ele alındı. TÜMSİD Kurucu Başkanı Sercan Çelik, derneğin temel amacının iş dünyası temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirerek güçlü bir ticari yapı oluşturmak olduğunu belirtti. Çelik, ekonomik gücün yalnızca sermayeden oluşmadığını, güven, dayanışma, bilgi paylaşımı ve doğru iş bağlantılarının da ekonomik yapının önemli unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Mersin’in sahip olduğu ekonomik potansiyelin TÜMSİD için önemli bir çıkış noktası olduğunu belirten Çelik, dernek bünyesinde kurulacak iş birliklerinin ilerleyen süreçte Türkiye geneline yayılmasını hedeflediklerini kaydetti.
TÜMSİD’in çalışmalarında üretim, istihdam ve ekonomik değer oluşturmanın öncelikli konular arasında bulunduğunu aktaran Çelik, ticari faaliyetlerin güven ve ahlak ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine önem verdiklerini dile getirdi. Ticari başarının yalnızca finansal sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çelik, itibar, emeğe saygı ve karşılıklı güvenin de sürdürülebilir ticari ilişkilerin temelini oluşturduğunu söyledi.
Ticari ağ kurulacak
Derneğin üyelerine yalnızca sosyal bir çevre değil, doğrudan ticari fayda sağlayabilecekleri bir yapı sunmayı amaçladığını belirten Çelik, üyelerin birbirlerinin faaliyet alanlarını ve ihtiyaçlarını daha yakından tanıyabilecekleri bir sistem oluşturacaklarını kaydetti. Bu yapının önemli unsurlarından birinin teknoloji olacağını aktaran Çelik, yapay zekâ destekli dijital altyapı sayesinde üyeler arasındaki bağlantıların daha hızlı ve etkin şekilde kurulmasının hedeflendiğini ifade etti. Sistem aracılığıyla üyelerin ihtiyaç ve fırsatları daha kolay tespit edebilmelerinin, böylece yeni ticari bağlantıların ortaya çıkmasının amaçlandığını belirtti.
TÜMSİD’in oluşturacağı ticari ekosistemle üyeler arasındaki tanışıklıkların somut iş bağlantılarına dönüşmesini hedeflediklerini dile getiren Çelik, ticari iş birliklerinin de zaman içerisinde yeni yatırımların önünü açmasını beklediklerini söyledi.