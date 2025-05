Tüpraş 500 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Takip Et

Tüpraş, şirketin Stratejik Dönüşüm Planı kapsamındaki yatırımlarının finansmanı ve fonlama kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması hedefiyle 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

Söz konusu tutar, sendikasyona katılım gösteren Bank of America Europe DAC, ING Bank N.V., First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, MUFG Bank, Ltd., Citibank, N.A. ADGM Branch ve Societe Generale tarafından sağlanacak.

5 yıl vadeli, 2,5 yıl geri ödemesiz

Kredinin komisyonlar dahil toplam maliyeti ise Teminatlı Gecelik Finansman Oranı ( SOFR ) + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Toplam vadesi 5 yıl olan kredinin, ilk 2,5 yılı anapara geri ödemesiz dönem olarak belirlenirken kredinin 6 ayda bir faiz ödemeli olduğu bildirildi.

2035'e kadar 8,25 milyar dolarlık yatırım hedefi

Mevcut ekonomik koşullarda kredinin sağlanmasının önemini vurgulayan Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, “Aldığımız kredi Avrupa’nın önde gelen rafinaj şirketlerinden olan Tüpraş’ın uluslararası finans çevreleri nezdinde güçlü konumunu net bir biçimde gösteriyor. 2050 yılında karbon nötr lider enerji şirketi olma hedefiyle Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda ilerlerken, aynı zamanda fonlama portföyümüzün çeşitliliğini korumaya büyük önem veriyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için 2035 yılına kadar 8,25 milyar ABD doları yatırım yapacağız” dedi.

Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip ve son üç yılda en fazla temettü dağıtan şirket olduklarını söyleyen Doğan Korkmaz, “Tüpraş’ın yarattığı katma değere odaklanarak, paydaşlarımızın güven ve desteğiyle geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, disiplinli ve etkin finansman politikalarımızla güçlü bilançomuzun devamlılığını sağlayarak, sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.