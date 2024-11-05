TÜPRAŞ hisseleri yeniden işleme açıldı

TÜPRAŞ'ın İzmit tesislerinde patlama yaşanırken, bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi. Saat 14.03'te şirketten açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklanmıştı. Şu an itibarıyla hisseler yeniden açıldı.

Planlı tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Büyükakın, "Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi. Aksi takdirde yardım isterler." açıklamasını yaptı.