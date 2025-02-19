Tüpraş, Rusya'dan petrol alımını durdurdu iddiası
Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş'ın Rus ham petrolü alımını durdurduğu iddia edildi. Gerekçe olarak da ABD'nin Rus enerji şirketlerine ve Rus petrolü taşıyan tankerlere yönelik 10 Ocak'ta açıkladığı yaptırımlar öne sürüldü.
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Tüpraş'ın ABD yaptırımlarının hedefindeki Rus petrolünü almayı kestiği iddia edildi.
Son parti şubatta
Reuters'ın haberine göre Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü Levent Bayar konuya ilişkin "Uygulanan son yaptırımlarla birlikte Ural alımını durdurduk. Son kargoları şubat ayında teslim alacağız" dedi.
İthalatın geleceği belirsiz
Tüpraş'ın Rusya'dan rafine ürün ithalatını durdurup durdurmayacağı netlik kazanmadığını belirten Reuters, Tüpraş yorum talebine hemen yanıt vermediğını ifade etti.