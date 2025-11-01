Tüpraş’ın üçüncü çeyrek net kârı beklentileri aştı

Tüpraş, 2025’in üçüncü çeyreğinde 12,2 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentisi olan 11 milyar TL’yi yüzde 11 oranında aştı. Satış gelirleri ise 220,1 milyar TL ile öngörülen 208 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Güçlü ürün marjları, özellikle motorin, benzin ve jet yakıtındaki artışlar, kârlılığı destekledi. Ayrıca parasal kaybın 4,1 milyar TL’den 458 milyon TL’ye gerilemesi ve işletme giderlerindeki yüzde 8 düşüş finansal performansa olumlu yansıdı.

Satışlarda ve verimlilikte artış

Tüpraş, çeyreklik bazda yüzde 20,5 artışla 8 milyon ton satış hacmine ulaştı. Satışların yüzde 87,5’i yurt içi pazardan geldi. Benzin satışları yüzde 15 artarken, beyaz ürün verimi yüzde 79,5’ten 81,5’e yükselerek kârlılığı destekledi. Şirketin FAVÖK’ü 20,3 milyar TL ile beklentilerin yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.

Brüt kâr marjı yüzde 10,7’ye, FAVÖK marjı ise yüzde 9,19’a yükseldi. Güçlü iç talep ve yüksek rafineri marjları bu artışta etkili oldu.

Yıl sonu hedefleri korunuyor

Tüpraş’ın 9 aylık net kârı 21,8 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 20,6 artış kaydedildi. Rafineri marjı 3. çeyrekte 9,7 dolar/varil ile yıl sonu hedefi olan 6–7 dolar bandını aştı.

Şirket, net nakit pozisyonunu 1,8 milyar dolar, toplam nakit varlığını ise 117,1 milyar TL olarak açıkladı. Yatırım hedefini 600 milyon dolardan 480 milyon dolara revize eden Tüpraş, kapasite kullanım oranını yüzde 90–95 bandında korumayı planlıyor.