TURAB, ülkeler arası ticaret bağlarını kuvvetlendirecek

Türkiye, 6 Türk Cumhuriyeti, 22 Arap ve 27 AB ülkesi arasında dostluk ilişkilerinin ekonomik bağlamda gelişmesini sağlamak üzere Mersin merkezli olarak girişimlerini sürdüren Türk Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) uluslararası platformlarda projeler geliştirmeye devam ediyor. “TURAB ile 55 ülke el ele” ilkesi ışığında üstün bir fikir beraberliği oluşturmayı temel ilke edindiklerini ifade eden TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş, üyeleri arasındaki ticari ve ekonomik dayanışmayı artırıp ortak çıkarları desteklediklerini kaydetti. TURAB’ın Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon’da yurtiçi temsilcilikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Mısır, Lübnan, Suriye, Moritanya ve Sudan’da bulunan yurtdışı temsilciliklerinin yanı sıra, bu yıl Antalya şubesinin de açılacağını belirtti.

“Kamu kurumlarıyla özel sektör temsilcileri arasında köprü kuruyoruz”

Türkiye’nin en büyük limanını bünyesinde barındıran Mersin’in Türkiye ile Arap ülkeleri arasında stratejik bir noktada yer aldığına dikkat çeken Fahri Kuş, Mersin’in, Akdeniz çanağındaki bütün ülkelere yapılacak ihracat için bir çıkış kapısı olduğunu dile getirdi. Kuş, “İhracat faaliyetlerini kolaylaştıracak, ürünlerimizin pazarlara rekabetçi fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak yeni OSB’ler, lojistik merkezler kurulması için kamu kurumlarıyla özel sektör temsilcileri arasında köprü kuruyoruz” dedi.

“İhracatçılarımızın önünü açacak görüşmeler yapıyoruz”

Arap ülkelerinin Türkiye’nin ihracat atılımında önemli pazarları arasında yer aldığına dikkat çeken Fahri Kuş, TURAB’ın uzun yıllardır 6 Türki Cumhuriyeti, 22 Arap ve 27 AB ülkeleriyle iş yapan, bu ülkelerde temsilcilikleri, devlet kurumlarında bağlantıları olan insanlarla etkileşim kurduğunu aktardı. Arap ülkelerinde bulunan büyük networkleriyle ihracatçıları buluşturduklarını söyleyen Kuş, “İş yapmaya başladıktan sonra sorunlarını çözmek üzere gerektiğinde arabuluculuk da dahil olmak üzere bütün ilişkilerimizi kullanıp ihracatçılarımızın önünü açacak görüşmeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sivil Katılım Hibe Projesi ile AB’ye ticari ziyaretler düzenleyeceğiz”

Hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Fahri Kuş, yıl içerisinde 4 ülkeye gitme planları olduğundan söz etti. Ana temalarının, ekonominin güçlenmesi ve ihracatın artması olduğunu dile getiren Kuş, yeni dönemde hibe projelerini almak için proje departmanı kurduklarını anlattı. Sivil Katılım Hibe Projesi ile AB’ye ticari ziyaretler ve iş dünyasına davetler düzenleyeceklerini aktaran Kuş, “Ayrıca, üyelerimizin farkındalığını artırmak, ihracatı güçlendirmek ve ülkelerle ticaret bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla ‘Ülke Masaları’ kurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Lojistik köy kurulmalı, liman kapasitesi artırılmalı”

Mersin’de havaalanının bir an önce açılmasını istediklerini dile getiren Fahri Kuş, lojistik köy kurulmasını ve liman kapasitesinin de artırılmasını istediklerini kaydetti. Kuş, bu sayede lojistik alamda rekabet gücü elde edileceğini söyledi. Yeni dönemde açacakları eğitim biriminde AB projesi olan Türk Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Akademisini kuracaklarını söyleyen Kuş, TURAB Akademinin ilk projesinin de “Dış Ticareti Geliştirme Mükemmeliyet Merkezi” olduğunu söyledi.