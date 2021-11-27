Turagay: Dünyaya en ucuza satan ülke olmayalım

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki ihracatçı birlikleri 2020 yılının en başarılı firmalarını ödüllendiriyor. Son olarak 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) de 11 alt sektördeki 71 firmaya ödüllerini verdi. Ödül törenin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz katıldı.

Küresel çapta yaşanan tüm handikaplara rağmen

Yapılan konuşmalardaki ortak vurgu, yoğun siparişler alan ve kapasitelerini artıran ihracatçıların yakaladıkları fırsatı avantaja çevirecekleri üzerine oldu. Küresel düzeyde yaşanan ve etkileri Türkiye'de de görülen navlun, hammadde tedariki, emtia fiyatlarındaki artış gibi konular handikap yaratsa da ihracatçıların bu durumu aşarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarına dikkat çekildi.

İhraç birim değeri 1,36 dolara kadar yükseldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, aylık ortalama ihracatın 20,8 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin dünya ihracatındaki payını yüzde 1'e çıkardığını belirttiği konuşmasında ortalama ihraç birim değerinin ise 1,36 dolara yükseldiğini söyledi. İthalatçı ülkelerin en ucuz ithalatı Türkiye'den yapmaması gerektiğini kaydeden Turagay, şu açıklamalarda bulundu: "Daha fazla katma değerli ürün üretip, daha yüksek fiyatlardan satmalıyız. İhracatımız bizim için can suyu. O yüzden ihracatımızı artırmamız lazım. Turizm gelirleri bizim başka can suyumuz. Bu yıl beklentimiz, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir. Bu da tamamen yerli katma değer demek. Seramikte yerli katma değer oranı yüzde 82, camda yüzde 79, çimento da ise yüzde 68. Rakamlarımızı daha yukarıya çıkarmalıyız."

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracatın aylık bazda 20 milyar dolar seviyesini aştığını, yılı da bu ortalama ile bitirmek istediklerini ifade etti. Gülle, ihracatın hiç bir dönemde bu kadar önemli olmadığını vurgularken "Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak, dış ticaret fazlası vermek önceliğimiz. Bunu sağlayana kadar çalışmalıyız. İhracatçılar bu beklentiye karşılık verecektir. Çok fazla sipariş yoğunluğumuz var. Siparişler de, fiyatlar da artacak. Hemen hemen her sektörde yatırımlar var. Daha fazlasını ihraç edebileceğimize inandığımız için yatırımlar artırıyor. 2023 yılı hedefimiz olan 246 milyar doları 2022 yılında yakalayacağız. Görünen o ki, 2030 hedefini de biraz öne çekeceğiz. Önümüzde çok ciddi fırsat var. Bu fırsatı geri değil, gole çevirmeliyiz" diye konuştu.

ÇCSİB, 5 milyar dolara odaklandı

2020 yılında yüzde 8 büyüme ile 4 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını dile getiren ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, yılın ilk ayında bu seviyeye ulaştıklarının altını çizdi. Yılsonu hedeflerini 5 milyar dolar olarak revize ettiklerine dikkat çeken Çenesiz, "Çimento, cam ve seramik sektörlerimizin ürettiği yerli katma değer, Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi. Bu yılsonu itibarıyla 3,3 milyar dolarlık yerli katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Böylece son 10 yılda ülkemize sunduğumuz net döviz 25 milyar dolara yaklaşacak. Üç sektördeki üreticilerimiz, 100 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. Üyelerimizin yeni yatırımlara ve istihdama odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sektörlerimiz ülke ekonomisinin tamamına katkı sunuyor. İhracat yolculuğumuz Anadolu’nun dört bir yanından başlayıp yedi kıtaya ulaşıyor.”

"Kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmeli"

Enerji maliyetlerinin sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna değinen ÇCSİB Başkanı Çenesiz, "Kasım ayı itibarıyla uygulamaya konulan ve üretim artışını cezalandıran kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmesi gerekiyor. Enerjide iş dünyasına da önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin ihracatı sekteye uğratmaması için gerekli önlemlerin alınması, firmalarımızın sürece en hızlı şekilde uyması lazım" dedi

Artan ihracat kuyruk yarattı Kapıkule'de hedefler yükseldi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de oluşan TIR kuyruğu sorununda yeni adımlar atılması için harekete geçti. Kapıkule'ye giderek, konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiğinden bahseden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin genel ihracatında karayolunun payı yüzde 30. Avrupa'ya ise karayoluyla yaptığımız ihracat yüzde 36. Geçen yıl, Kapıkule'den günde 1138 araç geçti. Bizim hedefimiz ise bu sayıyı 1400'lere çıkarmak. İhracatımız ve hedeflerimiz o kadar arttı ki, ister istemez bu kuyruklar uzuyor. Bu noktada Ro-Ro ve demiryolunu da önem vermeliyiz. Bu hatları hatları artırmalı ve daha fazla yararlanmalıyız" ifadelerini kullandı.