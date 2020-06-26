TÜRASAŞ'ta üst düzey atamalar
TÜRASAŞ'ta üst düzey atamalar yapıldığı Resmi Gazete'de duyuruldu.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, TÜRASAŞ genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevine Mustafa Metin Yazar, genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine İrfan İpşir, yönetim kurulu üyeliklerine de Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor getirildi.