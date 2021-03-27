TÜRES Genel Başkanlığına yeniden Ramazan Bingöl seçildi

TÜRES 9. Olağan Genel Kurulu, üyelerin katılımıyla TÜRES Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut Genel Başkan Ramazan Bingöl, 3 yıllığına yeniden TÜRES’in Genel Başkanı oldu.

TÜRES'in yeni yönetimiyle yüzde 60 daha da gençleştiğini ve gelecek dönemde çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirten TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, şunları kaydetti: "Ülkemizde gastronomiye ve Türk mutfağına verilen önem henüz istenilen seviyede değil ve bu konu TÜRES’in öncelikli uğraş alanları arasında yer alacak. Gastronomiyi hak ettiği yere taşımak ana hedeflerimiz arasındadır. TÜRES kurulduğu günden bu yana hem sektörün sorunlarına çözüm bulmak hem de yeme içme kültürümüzün önce ülkemizde sonra da dünyada hak ettiği yeri bulması için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu perspektifle yeni dönemde de önemli çalışmaların altına imzamızı atacağız. Özellikle pandemi sürecinde gördük ki TÜRES büyük bir ihtiyaç ve sektörün ihtiyaçlarına etkili bir cevap verebilecek tek STK durumunda. Bu durum sorumluluğumuzu arttırırken önümüzdeki dönemde yapacağımız işler için de motivasyonumuzu yükseltmektedir."

TÜRES'in yeni dönemde de Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşme hedefini tamamlama doğrultusunda çalışacağını ve yurt dışı organizasyonlarını daha da arttıracağını aktan Bingöl, "Yeni bir heyecan ile başladığımız bu yeni dönemin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.