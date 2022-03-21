Turgay Bozoğlu yeniden VAVEK Başkanı seçildi

Kuruluşunun 25.Yılını kutlayan Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) genel kurulu Ankara’da yapıldı. Turgay Bozoğlu yeniden VAVEK başkanlığına seçildi.

Genel kurulda konuşan VAVEK Başkanı Bozoğlu, “Devlet kimsenin cebi değildir. Toplanan vergilerden ve borçlardan yapılan harcamaların hesabı mutlaka sorulmalıdır” dedi.

Türkiye’de gelir ve servet dağılımının bozuk olmasının vergi sistemi ile yakın bir ilişkisi olduğunu belirten Bozoğlu, şunları söyledi:

“Vergi gelirlerinin yüzde 70’inin dolaylı vergiler oluşturuyor. Vergi aflarının sıklığı, vergi yargısındaki sıkıntılar, vergi sistemindeki sorunları artırıyor. Bu sorunlar çözülmeden, adil ve etkin bir vergi sistemine ulaşılması mümkün değil.”

Turgay Bozoğlu, Türkiye’de kadınların işgücünün yarattığı gelirden aldığı payın ancak Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden biraz fazla olduğuna ve diğer tüm ülkelerin de gerisinde olduğuna dikkati çekti.

VAVEK’in yeni yöneticileri

Genel Kurulda yapılan seçimde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da siyasete girmeden önce bir dönem başkanlığını yürüttüğü VAVEK’in yeni yöneticileri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Dr.Turgay Bozoğlu (Başkan), Prof.Dr.Yalçın Karatepe, Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz, Sedat Bozkurt, Bülent Ak, Göksel Ayrancıgil, Burhan Gündoğdu

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Prof.Dr.Aziz Konukman, Doç.Dr.Murat Batı, Ali Metin Polat, Dr.Nazmi Karyağdı, Durmuş Öztek, Şükrü Dilaver, Veysel Tepe,

Denetleme kurulu: Asuman Arzu Özyurt, Metin Özer, Selçuk Yücel