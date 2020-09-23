"Turist başına harcama artışı için sağlık turizmine ağırlık verilmeli"

23 Eylül 2020

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, dünyada turizm çeşitleri arasında en fazla gelir sağlayan alanın sağlık turizmi olduğuna dikkati çekerek, "Ankara sahip olduğu sağlık altyapısı, iyi yetişmiş hekimleri, sağlık personeli, termal suları, modern tesisleri ve binlerce yıllık tarihiyle sağlık turizminden büyük gelir elde edebilecek uygunlukta bir şehir. Coğrafi konumu nedeniyle yarım günlük uçuşlarla dünyanın üçte birlik nüfusunun rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2019'da yaklaşık 35 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiği bilgisini veren Baran, kişi başına 650-800 dolar düzeyindeki ortalama turist harcamasını artırmak için sağlık turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi.

Firuz Barbaros Bağlıkaya da Türkiye ekonomisi için turizmin önem taşıdığını belirterek, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörün sorunlarını en kısa sürede aşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA