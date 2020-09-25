Turist sayısı ağustosta yüzde 71 azaldı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 71.23 azalışla 1.81 milyon oldu.
Turizm Bakanlığı, ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı verilerini açıkladı.
Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yüzde 71.23 azalarak 1.81 milyon kişi oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı temmuzda yüzde 85.9 düşüşle 932 bin 927 kişiydi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk 8 ayda yüzde 76.6 düşüşle 7 milyon 255 bin kişi oldu.
Kaynak: Reuters