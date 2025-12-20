Turistik Doğu Ekspresi sezona hazır: Sefer günleri ve bilet fiyatları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Turistik Doğu Ekspresinin 2025-2026 kış sezonundaki ilk yolculuğu için geri sayım başladı. 22 aralıkta başlayacak olan yeni sezonda tren seferlerinin günleri ve bilet ücretleri de netleşti.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören tren, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Seferler karşılıklı olarak haftada iki tren şeklinde planlandı.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketi olmak üzere iki ayrı yöntemle yolculara sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık’ın satış kanallarından alınabilirken, tur paketleri yetkili acenteler üzerinden temin edilebiliyor.

Bilet ücretleri açıklandı

İki kişinin konaklayabildiği yataklı kompartımanlarda, Ankara-Kars hattında 14 Ocak’a kadar olan seferlerde bilet fiyatı iki kişi için 14 bin lira olarak belirlendi. Kars-Ankara yönünde ise bu ücret 12 bin liradan başlıyor.

16 Ocak’tan itibaren yapılacak seferlerde Ankara çıkışlı yolculukların fiyatı 17 bin liraya, Kars çıkışlı seferlerin fiyatı ise 15 bin liraya yükseliyor.