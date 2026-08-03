Turistler Türkiye'de yedi içti, 6 milyar dolar harcadı

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Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yeme içme harcamaları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 yükselerek 5 milyar 904 milyon 388 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, yılın ocak-haziran döneminde turizmden toplam 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar gelir elde etti.

En yüksek harcama yeme içme kategorisinde

Turizm gelirlerinin dağılımında ilk sırayı yeme içme harcamaları aldı. Türkiye'nin döner, pide, lahmacun ve ev yemekleri gibi farklı yörelere özgü lezzetleri, milyonlarca yabancı ziyaretçi tarafından deneyimlendi.

Turistler, yılın ilk altı ayında yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcadı. Bu kategoriden geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar gelir sağlanmıştı. Böylece yeme içme harcamalarındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 9 olarak hesaplandı.

Giyecek ve ayakkabıya 2,2 milyar dolar

Yabancı ziyaretçilerin en fazla para harcadığı kategorilerden biri de giyecek ve ayakkabı oldu. Bu alandaki turizm geliri, yılın ilk yarısında 2 milyar 196 milyon 385 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde turistlerin hediyelik eşya alışverişleri için yaptığı harcamalar ise 890 milyon 164 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Spor, eğitim ve kültürden 249 milyon dolar gelir

Türkiye'nin spor, eğitim ve kültür alanlarından sağladığı turizm geliri, ocak-haziran döneminde 248 milyon 992 bin dolar olarak hesaplandı.

Diğer harcamalar kategorisinde elde edilen gelir de yılın ilk altı ayında 617 milyon 929 bin dolar oldu.