Turizm Ajansı 150 milyon $’lık büyüklüğe ulaşacak
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı teklifi komisyonda kabul edildi. Ajans sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden “turizm payı” da alacak.
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