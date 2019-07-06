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Turizm Ajansı 150 milyon $’lık büyüklüğe ulaşacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı teklifi komisyonda kabul edildi. Ajans sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden “turizm payı” da alacak.

Turizm Ajansı 150 milyon $’lık büyüklüğe ulaşacak
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