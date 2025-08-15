Turizm devi Türkiye'de sezonu uzatma kararı aldı: Otellerle görüşüyor!

Avrupalı turizm şirketi TUI, Yunanistan ve Türkiye'de turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatmaya karar verdiğini duyurdu.

Grup CEO'su Sebastian Ebel, hem iklim koşulları hem de küresel talebin etkisiyle turizm sezonunun geleneksel yaz sezonunun ötesine taşınmaya elverişli olduğunu söyledi.

Ebel, ekim ve kasım aylarında tesislerini açık tutmak için Yunanistan ve Türkiye'deki yerel işletmeler ve otelcilerle ileri düzeyde görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Ebel açıklamasında "Bu dönemde Yunanistan ve Antalya'daki hava muhtemelen çok çok iyi olacak. Bunu gerçekleştirmek için otellerle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

TUI’nin sezonu uzatma kararı, giderek daha fazla turistin daha sakin dönemlerde, daha uygun fiyatlarla ve uygun hava koşullarında tatil yapma isteğine dayanıyor